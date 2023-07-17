Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Вона не в Єгипті: яка піраміда є найбільшою в світі? arrow

Вона не в Єгипті: яка піраміда є найбільшою в світі?

17 липня 2023 21:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Яка піраміда є найбільшою в світі – вона знаходиться не в Єгипті
Ель-Кастільо, Чичен-Іца, Мексика. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Напевно мало хто знав, що найбільша піраміда в світі розташована не в Єгипті. Тож, варто знати про десять найзагадковіших пірамід у всьому світі, які точно вразять своєю історією.

Про це повідомляють на каналі Origins Explained в YouTube.

Читайте також:

Які піраміди є найзагадковішими у світі?

10. Тукуме, Перу

У долині Ламбаєке, яка розташовується в північній частині Перу, є понад 250 пірамід. Одна з них називається Túcume, вона була побудована приблизно у 800 році нашої ери та була центром впливу культур. 

Пирамида Тукуме в Перу
Піраміда Тукуме в Перу. Фото: скриншот з YouTube

9. Монте ’Аккодді, Сардинія

Монте ’Аккодді був побудований приблизно 6 тисяч років тому. Фахівці стверджують, що перша споруда на цій території була побудована культурою Озієрі.

Святилище Монте 'Аккодди
Святилище Монте 'Аккодді в Сардинії. Фото: скриншот з YouTube

8. Чанді Сукух, Ява

Чанді Сукух — це комплекс храмів, який розташовується на схилах сплячого вулкану в центрі Яви Лаву. Цей комплекс зробили з вулканічних андезитових порід. До його складу входить три тераси, піраміда та декілька скульптур.

Чанди Сукух, Ява
Комплекс Чанді Сукух, Ява. Фото: скриншот з YouTube

7. Готель Luxor, США

Готель "Луксор" — це величезна чорна піраміда, яка була найбільшою побудованою в наші часи пірамідою. 

Отель Luxor, США
Готель Luxor, США. Фото: скриншот з YouTube

6. Піраміда Цестія, Італія

Після завоювання Єгипту римляни так полюбили власну культуру, що навіть побудували у себе свою піраміду Цестію, яка заввишки була 36 метрів. 

Пирамида Цестия, Италия
Піраміда Цестія, Італія. Фото: скриншот з YouTube

5. Ель-Кастільо, Чичен-Іца, Мексика

Піраміда "Ель-Кастільо", відома, як піраміда Кукулькана, була побудована між дев’ятим та 12 століттям нашої ери. Основа цієї піраміди становить 55 метрів, а її висота — 30 метрів.

Эль-Кастильо, Чичен-Ица, Мексика
Ель-Кастільо, Чичен-Іца, Мексика. Фото: скриншот з YouTube

4. Велика піраміда Чолула, Мексика

Основа цієї піраміди в чотири рази більша за піраміду в Гізі та має вдвічі більший об’єм.

Великая пирамида Чолула, Мексика
Велика піраміда Чолула, Мексика. Фото: скриншот з YouTube

3. Кох Кер, Камбоджа

Храмовий комплекс Кох Кер розташовується на відстані приблизно у 75 миль від найпопулярнішої пам’ятки Камбоджі, Ангкор-Ват. У регіоні є понад 180 святилищ, але найбільше виділяється піраміда Пранг на сім ярусів.

Кох Кер, Камбоджа
Кох Кер, Камбоджа. Фото: скриншот з YouTube

2. Піраміда Сонця, Теотіуакан, Мексика

Найбільша з усіх в стародавньому місті Теотіуакан Піраміда Сонця має висоту 66 метрів. 

Пираміда Солнца, Теотиуакан, Мексика
Піраміда Сонця, Теотіуакан, Мексика. Фото: скриншот з YouTube

1. Піраміда Хуфу, Єгипет

Висота найвідомішої та, напевно, найвражаючої піраміди в світі Хуфу в Єгипті становить 147 метрів. Сьогодні ця піраміда є найвищою пірамідою в світі.

Пирамида Хуфу, Египет
Піраміда Хуфу, Єгипет. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що варто знати перед відвідуванням пірамід в Єгипті. 

Раніше ми розповідали про те, що у єгипетській піраміді Хеопса знайшли прихований коридор. 

Також ми повідомляли про те, що дослідники розкрили головну таємницю єгипетських пірамід.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз