Яка піраміда є найбільшою в світі – вона знаходиться не в Єгипті

Вона не в Єгипті: яка піраміда є найбільшою в світі?
Напевно мало хто знав, що найбільша піраміда в світі розташована не в Єгипті. Тож, варто знати про десять найзагадковіших пірамід у всьому світі, які точно вразять своєю історією.
Про це повідомляють на каналі Origins Explained в YouTube.
Які піраміди є найзагадковішими у світі?
10. Тукуме, Перу
У долині Ламбаєке, яка розташовується в північній частині Перу, є понад 250 пірамід. Одна з них називається Túcume, вона була побудована приблизно у 800 році нашої ери та була центром впливу культур.
9. Монте ’Аккодді, Сардинія
Монте ’Аккодді був побудований приблизно 6 тисяч років тому. Фахівці стверджують, що перша споруда на цій території була побудована культурою Озієрі.
8. Чанді Сукух, Ява
Чанді Сукух — це комплекс храмів, який розташовується на схилах сплячого вулкану в центрі Яви Лаву. Цей комплекс зробили з вулканічних андезитових порід. До його складу входить три тераси, піраміда та декілька скульптур.
7. Готель Luxor, США
Готель "Луксор" — це величезна чорна піраміда, яка була найбільшою побудованою в наші часи пірамідою.
6. Піраміда Цестія, Італія
Після завоювання Єгипту римляни так полюбили власну культуру, що навіть побудували у себе свою піраміду Цестію, яка заввишки була 36 метрів.
5. Ель-Кастільо, Чичен-Іца, Мексика
Піраміда "Ель-Кастільо", відома, як піраміда Кукулькана, була побудована між дев’ятим та 12 століттям нашої ери. Основа цієї піраміди становить 55 метрів, а її висота — 30 метрів.
4. Велика піраміда Чолула, Мексика
Основа цієї піраміди в чотири рази більша за піраміду в Гізі та має вдвічі більший об’єм.
3. Кох Кер, Камбоджа
Храмовий комплекс Кох Кер розташовується на відстані приблизно у 75 миль від найпопулярнішої пам’ятки Камбоджі, Ангкор-Ват. У регіоні є понад 180 святилищ, але найбільше виділяється піраміда Пранг на сім ярусів.
2. Піраміда Сонця, Теотіуакан, Мексика
Найбільша з усіх в стародавньому місті Теотіуакан Піраміда Сонця має висоту 66 метрів.
1. Піраміда Хуфу, Єгипет
Висота найвідомішої та, напевно, найвражаючої піраміди в світі Хуфу в Єгипті становить 147 метрів. Сьогодні ця піраміда є найвищою пірамідою в світі.
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