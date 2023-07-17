Яка піраміда є найбільшою в світі – вона знаходиться не в Єгипті

Ель-Кастільо, Чичен-Іца, Мексика. Фото: скриншот з YouTube

Напевно мало хто знав, що найбільша піраміда в світі розташована не в Єгипті. Тож, варто знати про десять найзагадковіших пірамід у всьому світі, які точно вразять своєю історією.

Про це повідомляють на каналі Origins Explained в YouTube.

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10. Тукуме, Перу

У долині Ламбаєке, яка розташовується в північній частині Перу, є понад 250 пірамід. Одна з них називається Túcume, вона була побудована приблизно у 800 році нашої ери та була центром впливу культур.

Піраміда Тукуме в Перу. Фото: скриншот з YouTube

9. Монте ’Аккодді, Сардинія

Монте ’Аккодді був побудований приблизно 6 тисяч років тому. Фахівці стверджують, що перша споруда на цій території була побудована культурою Озієрі.

Святилище Монте 'Аккодді в Сардинії. Фото: скриншот з YouTube

8. Чанді Сукух, Ява

Чанді Сукух — це комплекс храмів, який розташовується на схилах сплячого вулкану в центрі Яви Лаву. Цей комплекс зробили з вулканічних андезитових порід. До його складу входить три тераси, піраміда та декілька скульптур.

Комплекс Чанді Сукух, Ява. Фото: скриншот з YouTube

7. Готель Luxor, США

Готель "Луксор" — це величезна чорна піраміда, яка була найбільшою побудованою в наші часи пірамідою.

Готель Luxor, США. Фото: скриншот з YouTube

6. Піраміда Цестія, Італія

Після завоювання Єгипту римляни так полюбили власну культуру, що навіть побудували у себе свою піраміду Цестію, яка заввишки була 36 метрів.

Піраміда Цестія, Італія. Фото: скриншот з YouTube

5. Ель-Кастільо, Чичен-Іца, Мексика

Піраміда "Ель-Кастільо", відома, як піраміда Кукулькана, була побудована між дев’ятим та 12 століттям нашої ери. Основа цієї піраміди становить 55 метрів, а її висота — 30 метрів.

Ель-Кастільо, Чичен-Іца, Мексика. Фото: скриншот з YouTube

4. Велика піраміда Чолула, Мексика

Основа цієї піраміди в чотири рази більша за піраміду в Гізі та має вдвічі більший об’єм.

Велика піраміда Чолула, Мексика. Фото: скриншот з YouTube

3. Кох Кер, Камбоджа

Храмовий комплекс Кох Кер розташовується на відстані приблизно у 75 миль від найпопулярнішої пам’ятки Камбоджі, Ангкор-Ват. У регіоні є понад 180 святилищ, але найбільше виділяється піраміда Пранг на сім ярусів.

Кох Кер, Камбоджа. Фото: скриншот з YouTube

2. Піраміда Сонця, Теотіуакан, Мексика

Найбільша з усіх в стародавньому місті Теотіуакан Піраміда Сонця має висоту 66 метрів.

Піраміда Сонця, Теотіуакан, Мексика. Фото: скриншот з YouTube

1. Піраміда Хуфу, Єгипет

Висота найвідомішої та, напевно, найвражаючої піраміди в світі Хуфу в Єгипті становить 147 метрів. Сьогодні ця піраміда є найвищою пірамідою в світі.

Піраміда Хуфу, Єгипет. Фото: скриншот з YouTube

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