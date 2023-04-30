Впервые со времен революции правительство Кубы отменило первомайский парад

Такси Кубы на парковке ждут, когда появится топливо. Фото: Reuters

Коммунистическое правительство Кубы отменило традиционный первомайский парад в понедельник. Причиной послужила острая нехватка топлива.

Об этом информирует BBC.

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Нехватка топлива

Ежегодно сотни тысяч людей приезжают на автобусы со всего острова, чтобы заполнить площадь Революции в Гаване в Международный день солидарности трудящихся. Впервые со времен революции 1959, когда празднование было отменено по экономическим причинам.

Отмечается, что в последние недели на АЗС образовались длинные очереди, водители часто ждут на днях. Ранее в этом месяце президент Мигель Диас-Канель заявил, что Куба получает только две трети требуемого ей топлива, добавив, что поставщики не выполняют договорных обязательств. В то время как Куба имеет доступ к низкосортной сырой нефти, на находящемся под санкциями США острове, однако не хватает мощностей для ее переработки.

За последние годы поставки сырой нефти высшего качества из Венесуэлы, крупнейшего поставщика топлива на Кубе, упали на 50%. Аналитики говорят, что Венесуэла сама испытывает серьезные проблемы, и ей становится все труднее субсидировать своего социалистического союзника.

Дефицит усугубил ежедневное давление, с которым сталкиваются кубинцы. По данным испанской газеты El Pais, типичная месячная зарплата составляет 150-200 долларов США, а литр топлива стоит 30 долларов.

Правительство настаивает на том, что его государственная социалистическая модель является лучшей для страны и обвиняет в проблемах давние санкции США. Кубинские власти традиционно мобилизовали огромные ресурсы для обеспечения успеха первомайского парада, массово перевозя рабочих в Гавану.

До этого года мероприятие отменялось только в 2020 и 2021 годах из-за пандемии Covid. Ожидается, что будут продолжаться местные мероприятия, а люди будут ходить пешком.

Напомним, что Европейский Союз успешно прошел прошлый отопительный сезон, сократив потребление природного газа. Страны еврозоны перевыполнили план по экономии на 18% вместо 15%.