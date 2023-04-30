Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Впервые со времен революции правительство Кубы отменило первомайский парад arrow

Впервые со времен революции правительство Кубы отменило первомайский парад

30 апреля 2023 18:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Впервые со времен революции правительство Кубы отменило первомайский парад
Такси Кубы на парковке ждут, когда появится топливо. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Коммунистическое правительство Кубы отменило традиционный первомайский парад в понедельник. Причиной послужила острая нехватка топлива.

Об этом информирует BBC.

Читайте также:

Нехватка топлива

Ежегодно сотни тысяч людей приезжают на автобусы со всего острова, чтобы заполнить площадь Революции в Гаване в Международный день солидарности трудящихся. Впервые со времен революции 1959, когда празднование было отменено по экономическим причинам.

Отмечается, что в последние недели на АЗС образовались длинные очереди, водители часто ждут на днях. Ранее в этом месяце президент Мигель Диас-Канель заявил, что Куба получает только две трети требуемого ей топлива, добавив, что поставщики не выполняют договорных обязательств. В то время как Куба имеет доступ к низкосортной сырой нефти, на находящемся под санкциями США острове, однако не хватает мощностей для ее переработки.

За последние годы поставки сырой нефти высшего качества из Венесуэлы, крупнейшего поставщика топлива на Кубе, упали на 50%. Аналитики говорят, что Венесуэла сама испытывает серьезные проблемы, и ей становится все труднее субсидировать своего социалистического союзника.

Дефицит усугубил ежедневное давление, с которым сталкиваются кубинцы. По данным испанской газеты El Pais, типичная месячная зарплата составляет 150-200 долларов США, а литр топлива стоит 30 долларов.

Правительство настаивает на том, что его государственная социалистическая модель является лучшей для страны и обвиняет в проблемах давние санкции США. Кубинские власти традиционно мобилизовали огромные ресурсы для обеспечения успеха первомайского парада, массово перевозя рабочих в Гавану.

До этого года мероприятие отменялось только в 2020 и 2021 годах из-за пандемии Covid. Ожидается, что будут продолжаться местные мероприятия, а люди будут ходить пешком.

Напомним, что Европейский Союз успешно прошел прошлый отопительный сезон, сократив потребление природного газа. Страны еврозоны перевыполнили план по экономии на 18% вместо 15%.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас