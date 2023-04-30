Вперше з часів революції уряд Куби скасував першотравневий парад

Таксі Куби на парковці чекають, коли з'явиться паливо. Фото: Reuters

Комуністичний уряд Куби скасував традиційний першотравневий парад у понеділок. Причиною стала гостра нестача палива.

Про це інформує BBC.

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Нестача палива

Щороку сотні тисяч людей приїжджають автобусами з усього острова, щоб заповнити площу Революції в Гавані в Міжнародний день солідарності трудящих. Вперше з часів революції 1959 року, коли святкування було скасовано з економічних причин.

Зазначається, що останніми тижнями на АЗС утворилися довжелезні черги, водії часто чекають днями. Раніше цього місяця президент Мігель Діас-Канель заявив, що Куба отримує лише дві третини необхідного їй палива, додавши, що постачальники не виконують договірних зобов’язань. У той час як Куба має доступ до низькосортної сирої нафти, на острові, який перебуває під санкціями США, однак бракує потужностей для її переробки.

За останні роки поставки сирої нафти вищої якості з Венесуели, найбільшого постачальника палива на Кубі, впали на 50%. Аналітики кажуть, що Венесуела сама відчуває серйозні проблеми, і їй стає все важче субсидувати свого соціалістичного союзника.

Дефіцит посилив щоденний тиск, з яким стикаються кубинці. За даними іспанської газети El Pais, типова місячна зарплата становить 150-200 доларів США, а літр палива коштує 30 доларів.

Уряд наполягає на тому, що його державна соціалістична модель є найкращою для країни, і звинувачує у проблемах давні санкції США. Кубинська влада традиційно мобілізувала величезні ресурси для забезпечення успіху першотравневого параду, масово перевозячи робітників до Гавани.

До цього року захід скасовували лише у 2020 та 2021 роках через пандемію Covid. Очікується, що натомість триватимуть місцеві заходи, а люди будуть ходити пішки.

Нагадаємо, що Європейський Союз успішно пройшов минулий опалювальний сезон, скоротивши споживання природного газу. Країни єврозони перевиконали план з економії на 18% замість 15%.