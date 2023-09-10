Все не так просто: сколько на самом деле зарабатывают украинцы за границей
В настоящее время сформировалось много "розовых" стереотипов о работе за границей. Однако все далеко не так радужно. Украинцам, не знающим местного языка, как правило, не предлагают работу по специальности. А зарплата на низкоквалифицированных позициях редко в некоторых странах превышает 2 тысячи евро в месяц. При этом рабочий день длится 10-12 часов в день.
О ситуации на зарубежном рынке труда исследовал Фокус.
Необходимо знать язык
"Без знания языка страны пребывания человек может работать преимущественно на заводе или фабрике, так сказать "у станка", где стандартный набор действий, не требующий коммуникации с другими людьми. Сфера услуг, где оплата труда, как правило, выше, требует базовых знаний языка для общения в коллективе, или с клиентами компании. Отдельные сектора экономики, в частности логистика или ИТ-сектор, требуют знания хотя бы английского языка для профессиональной коммуникации", — пояснил доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике и разработке финансово-банковских программ для мигрантов и диаспор Андрей Гайдуцкий.
Что предлагают поляки
В Польше можно устроиться уборщиками, упаковщиками, грузчиками, операторами автоматизированных машин на зарплату до 2 тысяч евро. Тамошние работодатели часто обеспечивают жильем — комнатами типа общежития или хостела.
Часто рабочие на польских заводах работают по 10 часов в смену и имеют только один выходной в неделю. В то же время оплачивается только один перерыв в день — всего 15 минут.
Какие вакансии украинцам предлагают в Польше:
- официант — 887-1035 евро;
- производитель декоративных украшений из хвойных растений — 702 евро;
- упаковщик на складе одежды 702-868,5 евро;
- производитель деталей к телевизорам — 684-868,5 евро;
- сборщик малины — 702 евро;
- разнорабочий на строительство — 1200-2000 евро;
- рабочий на склад бананов — 143 евро.
Какие условия работы в Чехии
Оплата труда в Чехии на низкоквалифицированных вакансиях в среднем выше, чем в Польше. Она составляет 1025-1700 евро. Можно найти и высшее. Так, за работу упаковщика на складе ADIDAS в Праге обещают от 2976 евро. Среди требований — "физическая выносливость для выполнения работ стоя".
Какие вакансии предлагают в Чехии:
- мойщик ящиков на завод — 1200 евро;
- работник на автозаводе — 1025 евро;
- швея — 1395 евро;
- уборщица в отель — 1000 евро;
- рабочий в мясокомбинат — 1417 евро;
- помощник повара — 1000-1200 евро.
В Германии придется платить за жилье
В Германии на низкоквалифицированных должностях в среднем можно заработать 1500-2000 евро. К примеру, комплектовщик одежды получает до 1750 евро/мес, работая 5-6 дней в неделю по 8 часов. Из этой суммы ему придется выложить 310-400 евро за жилье от работодателя. А чтобы устроиться кассиром в немецкий супермаркет на зарплату 1200 евро/мес., нужны знания немецкого (уровень В1).
Какие вакансии предлагают в Германии:
- работник на складе электротехники — 1680-2640 евро;
- упаковщик на шоколадной фабрике — 1500-2640 евро;
- сортировщик на склад — 2400-3100 евро;
- уборщица в отель — 2000 евро;
- мойщик посуды — 2000 евро;
- разнорабочий на склад — 2000-2500 евро;
- водитель — курьер — 2000-2500 евро.
Ранее мы рассказывали, что в Министерстве экономики Украины разработали стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года. Ее вскоре должно принять правительство.