Все не так просто: сколько на самом деле зарабатывают украинцы за границей

Мастер работает с материалом. Фото: Соседи.

В настоящее время сформировалось много "розовых" стереотипов о работе за границей. Однако все далеко не так радужно. Украинцам, не знающим местного языка, как правило, не предлагают работу по специальности. А зарплата на низкоквалифицированных позициях редко в некоторых странах превышает 2 тысячи евро в месяц. При этом рабочий день длится 10-12 часов в день.

О ситуации на зарубежном рынке труда исследовал Фокус.

Читайте также:

Необходимо знать язык

"Без знания языка страны пребывания человек может работать преимущественно на заводе или фабрике, так сказать "у станка", где стандартный набор действий, не требующий коммуникации с другими людьми. Сфера услуг, где оплата труда, как правило, выше, требует базовых знаний языка для общения в коллективе, или с клиентами компании. Отдельные сектора экономики, в частности логистика или ИТ-сектор, требуют знания хотя бы английского языка для профессиональной коммуникации", — пояснил доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике и разработке финансово-банковских программ для мигрантов и диаспор Андрей Гайдуцкий.

Что предлагают поляки

В Польше можно устроиться уборщиками, упаковщиками, грузчиками, операторами автоматизированных машин на зарплату до 2 тысяч евро. Тамошние работодатели часто обеспечивают жильем — комнатами типа общежития или хостела.

Часто рабочие на польских заводах работают по 10 часов в смену и имеют только один выходной в неделю. В то же время оплачивается только один перерыв в день — всего 15 минут.

Какие вакансии украинцам предлагают в Польше:

официант — 887-1035 евро;

производитель декоративных украшений из хвойных растений — 702 евро;

упаковщик на складе одежды 702-868,5 евро;

производитель деталей к телевизорам — 684-868,5 евро;

сборщик малины — 702 евро;

разнорабочий на строительство — 1200-2000 евро;

рабочий на склад бананов — 143 евро.

Какие условия работы в Чехии

Оплата труда в Чехии на низкоквалифицированных вакансиях в среднем выше, чем в Польше. Она составляет 1025-1700 евро. Можно найти и высшее. Так, за работу упаковщика на складе ADIDAS в Праге обещают от 2976 евро. Среди требований — "физическая выносливость для выполнения работ стоя".

Какие вакансии предлагают в Чехии:

мойщик ящиков на завод — 1200 евро;

работник на автозаводе — 1025 евро;

швея — 1395 евро;

уборщица в отель — 1000 евро;

рабочий в мясокомбинат — 1417 евро;

помощник повара — 1000-1200 евро.

В Германии придется платить за жилье

В Германии на низкоквалифицированных должностях в среднем можно заработать 1500-2000 евро. К примеру, комплектовщик одежды получает до 1750 евро/мес, работая 5-6 дней в неделю по 8 часов. Из этой суммы ему придется выложить 310-400 евро за жилье от работодателя. А чтобы устроиться кассиром в немецкий супермаркет на зарплату 1200 евро/мес., нужны знания немецкого (уровень В1).

Какие вакансии предлагают в Германии:

работник на складе электротехники — 1680-2640 евро;

упаковщик на шоколадной фабрике — 1500-2640 евро;

сортировщик на склад — 2400-3100 евро;

уборщица в отель — 2000 евро;

мойщик посуды — 2000 евро;

разнорабочий на склад — 2000-2500 евро;

водитель — курьер — 2000-2500 евро.

Ранее мы рассказывали, что в Министерстве экономики Украины разработали стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года. Ее вскоре должно принять правительство.