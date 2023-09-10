Все не так просто: скільки насправді заробляють українці за кордоном
Нині сформувалося багато "рожевих" стереотипів про роботу за кордоном. Проте все далеко не так райдужно. Українцям, які не знають місцевої мови, як правило, не пропонують роботу за фахом. А зарплата на низькокваліфікованих позиціях рідко в деяких країнах перевищує 2 тисяч євро на місяць. При цьому робочий день триває 10-12 годин на день.
Про ситуацію на закордонному ринку праці дослідив Фокус.
Необхідно знати мову
"Без знання мови країни перебування людина може працювати переважно на заводі чи фабриці, так би мовити "у станка", де стандартний набір дій, який не вимагає комунікації з іншими людьми. Сфера послуг, де оплата праці, як правило, є вищою, вимагає базових знань мови для спілкування в колективі або з клієнтами компанії. Окремі сектори економіки, зокрема логістика чи ІТ-сектор, вимагають знання хоча б англійської мови для професійної комунікації", — пояснив доктор економічних наук, експерт з міграційної політики і розробки фінансово-банківських програм для мігрантів та діаспори Андрій Гайдуцький.
Що пропонують поляки
У Польщі можна влаштуватися прибиральниками, пакувальниками, вантажниками, операторами автоматизованих машин на зарплату до 2 тисяч євро. Тамтешні роботодавці часто забезпечують житлом — кімнатами типу гуртожитку чи хостелу.
Часто робітники на польських заводах працюють по 10 годин за зміну і мають лише один вихідний на тиждень. Водночас оплачується лише одна перерва на день — усього 15 хвилин.
Які вакансії українцям пропонують в Польщі:
- офіціант — 887-1035 євро;
- виробник декоративних прикрас із хвойних рослин — 702 євро;
- пакувальник на складі одягу 702-868,5 євро;
- виробник деталей до телевізорів — 684-868,5 євро;
- збирач малини — 702 євро;
- різноробочий на будівництво — 1200-2000 євро;
- робітник на склад бананів — 143 євро.
Які умови роботи в Чехії
Оплата праці у Чехії на низькокваліфікованих вакансіях в середньому вища, ніж у Польщі. Вона становить 1025-1700 євро. Можна знайти і вищу. Так, за роботу пакувальника на складі ADIDAS у Празі обіцяють від 2976 євро. Серед вимог — "фізична витривалість для виконання робіт стоячи".
Які вакансії пропонують у Чехії:
- мийник ящиків на завод — 1200 євро;
- працівник на автозаводі — 1025 євро;
- швачка — 1395 євро;
- прибиральниця в готель — 1000 євро;
- робочий в м’ясокомбінат — 1417 євро;
- помічник кухаря — 1000 — 1200 євро.
У Німеччині доведеться платити за житло
У Німеччині на низькокваліфікованих посадах у середньому можна заробити 1500-2000 євро. Приміром, комплектувальник одягу отримує до 1750 євро/міс, працюючи 5-6 днів на тиждень по 8 годин. З цієї суми йому доведеться викласти 310-400 євро за житло від роботодавця. А щоб влаштуватися касиром у німецький супермаркет на зарплату 1200 євро/міс., потрібні знання німецької (рівень В1).
Які вакансії пропонують у Німеччині:
- працівник на складі електротехніки — 1680-2640 євро;
- пакувальник на шоколадній фабриці — 1500-2640 євро;
- сортувальник на склад — 2400-3100 євро;
- прибиральниця в готель — 2000 євро;
- мийник посуду — 2000 євро;
- різноробочий на склад — 2000-2500 євро;
- водій — кур’єр — 2000-2500 євро.
Раніше ми розповідали, у Міністерстві економіки України розробили стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року. Її невдовзі має ухвалити уряд.