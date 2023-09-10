Все не так просто: скільки насправді заробляють українці за кордоном

Майстер працює з матеріалом. Фото: Сусіди.City

Нині сформувалося багато "рожевих" стереотипів про роботу за кордоном. Проте все далеко не так райдужно. Українцям, які не знають місцевої мови, як правило, не пропонують роботу за фахом. А зарплата на низькокваліфікованих позиціях рідко в деяких країнах перевищує 2 тисяч євро на місяць. При цьому робочий день триває 10-12 годин на день.

Про ситуацію на закордонному ринку праці дослідив Фокус.

Читайте також:

Необхідно знати мову

"Без знання мови країни перебування людина може працювати переважно на заводі чи фабриці, так би мовити "у станка", де стандартний набір дій, який не вимагає комунікації з іншими людьми. Сфера послуг, де оплата праці, як правило, є вищою, вимагає базових знань мови для спілкування в колективі або з клієнтами компанії. Окремі сектори економіки, зокрема логістика чи ІТ-сектор, вимагають знання хоча б англійської мови для професійної комунікації", — пояснив доктор економічних наук, експерт з міграційної політики і розробки фінансово-банківських програм для мігрантів та діаспори Андрій Гайдуцький.

Що пропонують поляки

У Польщі можна влаштуватися прибиральниками, пакувальниками, вантажниками, операторами автоматизованих машин на зарплату до 2 тисяч євро. Тамтешні роботодавці часто забезпечують житлом — кімнатами типу гуртожитку чи хостелу.

Часто робітники на польських заводах працюють по 10 годин за зміну і мають лише один вихідний на тиждень. Водночас оплачується лише одна перерва на день — усього 15 хвилин.

Які вакансії українцям пропонують в Польщі:

офіціант — 887-1035 євро;

виробник декоративних прикрас із хвойних рослин — 702 євро;

пакувальник на складі одягу 702-868,5 євро;

виробник деталей до телевізорів — 684-868,5 євро;

збирач малини — 702 євро;

різноробочий на будівництво — 1200-2000 євро;

робітник на склад бананів — 143 євро.

Які умови роботи в Чехії

Оплата праці у Чехії на низькокваліфікованих вакансіях в середньому вища, ніж у Польщі. Вона становить 1025-1700 євро. Можна знайти і вищу. Так, за роботу пакувальника на складі ADIDAS у Празі обіцяють від 2976 євро. Серед вимог — "фізична витривалість для виконання робіт стоячи".

Які вакансії пропонують у Чехії:

мийник ящиків на завод — 1200 євро;

працівник на автозаводі — 1025 євро;

швачка — 1395 євро;

прибиральниця в готель — 1000 євро;

робочий в м’ясокомбінат — 1417 євро;

помічник кухаря — 1000 — 1200 євро.

У Німеччині доведеться платити за житло

У Німеччині на низькокваліфікованих посадах у середньому можна заробити 1500-2000 євро. Приміром, комплектувальник одягу отримує до 1750 євро/міс, працюючи 5-6 днів на тиждень по 8 годин. З цієї суми йому доведеться викласти 310-400 євро за житло від роботодавця. А щоб влаштуватися касиром у німецький супермаркет на зарплату 1200 євро/міс., потрібні знання німецької (рівень В1).

Які вакансії пропонують у Німеччині:

працівник на складі електротехніки — 1680-2640 євро;

пакувальник на шоколадній фабриці — 1500-2640 євро;

сортувальник на склад — 2400-3100 євро;

прибиральниця в готель — 2000 євро;

мийник посуду — 2000 євро;

різноробочий на склад — 2000-2500 євро;

водій — кур’єр — 2000-2500 євро.

Раніше ми розповідали, у Міністерстві економіки України розробили стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року. Її невдовзі має ухвалити уряд.