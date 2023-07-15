В Польше показали, как работает новый боевой робот
В польском городе Новая Демба на местном полигоне военные опробовали новую боевую роботизированную платформу. Роботизированная машина PIAP HUNTeR имеет боевой модуль AREX ZMU-03 с 12,7 мм пулеметом.
Об этом пишет Defence24.
Испытание прошло в рамках программы Future Task Force, разрабатываемой в Генеральном штабе ВС Польши. Их проводили, применяя пехоту и бронетехнику с приближением к боевым условиям.
Что такое PIAP HUNTeR
PIAP HUNTeR является роботизированной колесной боевой машиной, разработанной исследовательской сетью Łukasiewicz.
В нее входят:
- компании Automation and Measurement Devices AREX;
- WB Group;
- Институт промышленной автоматизации и измерения.
Первый раз платформу представили в 2020 году. Тогда она была без вооружения и просто демонстрировала технологии. В свою очередь беспилотник имеет генератор, мощность которого составляет 110 кВт. Это поддерживает работу двигателей и оборудования.
Как работает робот
С помощью датчиков и девяти HD-камер можно управлять им дистанционно, куда именно двигаться показывает навигатор.
Кроме того, машина имеет тепловизор. Новый робот весит 4 тонны.
Максимальная скорость платформы достигает 50 км/ч. Благодаря системе дополненной реальности U-GATE оператор может управлять машиной и выбирать цели для того, чтобы наносить удары.
Напомним, Болгария планирует передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. В то же время болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы в США.