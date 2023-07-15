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В Польше показали, как работает новый боевой робот

15 июля 2023 08:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Польше показали, как работает новый боевой робот
PIAP HUNTeR. Фото: Anna Jurczak/Łukasiewicz-ŁIT
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В польском городе Новая Демба на местном полигоне военные опробовали новую боевую роботизированную платформу. Роботизированная машина PIAP HUNTeR имеет боевой модуль AREX ZMU-03 с 12,7 мм пулеметом.

Об этом пишет Defence24.

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Испытание прошло в рамках программы Future Task Force, разрабатываемой в Генеральном штабе ВС Польши. Их проводили, применяя пехоту и бронетехнику с приближением к боевым условиям.

Что такое PIAP HUNTeR

PIAP HUNTeR является роботизированной колесной боевой машиной, разработанной исследовательской сетью Łukasiewicz.

В нее входят:

  • компании Automation and Measurement Devices AREX;
  • WB Group;
  • Институт промышленной автоматизации и измерения.

Первый раз платформу представили в 2020 году. Тогда она была без вооружения и просто демонстрировала технологии. В свою очередь беспилотник имеет генератор, мощность которого составляет 110 кВт. Это поддерживает работу двигателей и оборудования.

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PIAP HUNTeR. Фото: Anna Jurczak/Łukasiewicz-ŁIT

Как работает робот

С помощью датчиков и девяти HD-камер можно управлять им дистанционно, куда именно двигаться показывает навигатор.

Кроме того, машина имеет тепловизор. Новый робот весит 4 тонны.

Максимальная скорость платформы достигает 50 км/ч. Благодаря системе дополненной реальности U-GATE оператор может управлять машиной и выбирать цели для того, чтобы наносить удары.

PIAP HUNTeR. Фото: Anna Jurczak/Łukasiewicz-ŁIT

Напомним, Болгария планирует передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. В то же время болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы в США.

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