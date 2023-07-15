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У Польщі показали, як працює новий бойовий робот

15 липня 2023 08:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Польщі показали, як працює новий бойовий робот
PIAP HUNTeR. Фото: Anna Jurczak/Łukasiewicz-ŁIT
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У польському місті Нова Демба на місцевому полігоні військові випробували нову бойову роботизовану платформу. Роботизована машина PIAP HUNTeR має бойовий модуль AREX ZMU-03 з 12,7-мм кулеметом.

Про це пише Defence24.

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Випробовування відбулося в межах програми Future Task Force, яку розробляють в Генеральному штабі ЗС Польщі. Їх проводили, застосовуючи піхоту та бронетехніку з наближенням до бойових умов. 

Що таке PIAP HUNTeR

PIAP HUNTeR є роботизованою колісною бойовою машиною, яку розробила дослідницька мережа Łukasiewicz.

До неї входять:

  • компанії Automation and Measurement Devices AREX;
  • WB Group;
  • Інститут промислової автоматизації та вимірювання.

Перший раз платформу презентували у 2020 році. Тоді вона була без озброєння та просто демонструвала технології. Своєю чергою безпілотник має генератор, потужність якого складає 110 кВт. Це підтримує роботу двигунів та обладнання.

PIAP Hunter, fex, польське військо, arex
PIAP HUNTeR. Фото: Anna Jurczak/Łukasiewicz-ŁIT

Як працює робот

За допомогою датчиків і дев’яти HD-камер можна керувати ним дистанційно, куди саме рухатися показує навігатор.

Крім того, машина має тепловізор. Новий робот має вагу 4 тонни. 

Максимальна швидкість платформи сягає 50 кілометрів на годину. Завдяки системі доповненої реальності U-GATE оператор має змогу керувати машиною та обирати цілі для того, щоб завдавати ударів. 

PIAP HUNTeR. Фото: Anna Jurczak/Łukasiewicz-ŁIT

Нагадаємо, Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари попросять як компенсацію новіші зразки у США.

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