У Польщі показали, як працює новий бойовий робот

PIAP HUNTeR. Фото: Anna Jurczak/Łukasiewicz-ŁIT

У польському місті Нова Демба на місцевому полігоні військові випробували нову бойову роботизовану платформу. Роботизована машина PIAP HUNTeR має бойовий модуль AREX ZMU-03 з 12,7-мм кулеметом.

Про це пише Defence24.

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Випробовування відбулося в межах програми Future Task Force, яку розробляють в Генеральному штабі ЗС Польщі. Їх проводили, застосовуючи піхоту та бронетехніку з наближенням до бойових умов.

Що таке PIAP HUNTeR

PIAP HUNTeR є роботизованою колісною бойовою машиною, яку розробила дослідницька мережа Łukasiewicz.

До неї входять:

компанії Automation and Measurement Devices AREX;

WB Group;

Інститут промислової автоматизації та вимірювання.

Перший раз платформу презентували у 2020 році. Тоді вона була без озброєння та просто демонструвала технології. Своєю чергою безпілотник має генератор, потужність якого складає 110 кВт. Це підтримує роботу двигунів та обладнання.

PIAP HUNTeR. Фото: Anna Jurczak/Łukasiewicz-ŁIT

Як працює робот

За допомогою датчиків і дев’яти HD-камер можна керувати ним дистанційно, куди саме рухатися показує навігатор.

Крім того, машина має тепловізор. Новий робот має вагу 4 тонни.

Максимальна швидкість платформи сягає 50 кілометрів на годину. Завдяки системі доповненої реальності U-GATE оператор має змогу керувати машиною та обирати цілі для того, щоб завдавати ударів.

PIAP HUNTeR. Фото: Anna Jurczak/Łukasiewicz-ŁIT

Нагадаємо, Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари попросять як компенсацію новіші зразки у США.