Сербия будет разрабатывать литиевое месторождение с ЕС, а не с Китаем или Россией. Вучич заявляет, что Сербия хочет в ЕС.

Вучич на выступлении перед журналистами. Фото: пресс-служба Вучича

Сегодня, 19 июля, в пятницу президент Сербии Александр Вучич подпишет вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом меморандум о разработке месторождения лития. Вучич отказался от совместной разработки этого месторождения с Китаем и РФ.

Об этом 18 июля, в четверг пишет DW.

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В преддверии подписания этого меморандума президент Сербии дал интервью журналистам Handelsblatt, в котором согласился с предположением, что этот совместный проект с ЕС Сербия рассматривает как входной билет в Евросоюз.

"Поверьте мне, членство в ЕС для наших граждан намного важнее. Доступ к общему рынку и свобода передвижения, упрошенный пограничный контроль, означают для нас больше, чем деньги от продажи лития ", — отметил Вучич.

Он сказал, что Китай действительно проявлял к месторождению на западе Сербии большой интерес, но Вучич избрал именно сотрудничество с Евросоюзом.

"Они очень четко выразили свою заинтересованность в получении доступа к этому месторождению лития. Однако мы им сообщили, что обсуждаем эту тему с европейцами. Мы лояльны Европе ", — подчеркнул Александр Вучич.

О сиденьях "на двух стульях"

Журналисты не забыли упрекнуть президента Сербии в том, что он единственный из стран Европы не поддержал санкции против России, а такое "сидение на двух стульях" недопустимо, если его страна действительно собирается в Евросоюз.

На это Вучич ответил, что действует только в интересах собственного государства и с момента широкомасштабного нападения России на Украину не общался с Путиным.

Владимир Путин и Александр Вучич. Фото: пресс-служба Вучича

А что касается отношений с Китаем и визита Си Цзиньпина в Белград, то он не видит в этом ничего плохого, ведь тот же Олаф Шольц тоже встречался с Си.

Вучич подчеркнул, что будет продолжать продавать боеприпасы европейским странам и его совсем не интересует, попадут ли они потом на склады ВСУ, чтобы Украина ими отбивалась от российской агрессии.

"Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить функционирование сербской экономики. Я не собираюсь обсуждать то, как мы ведем бизнес. Я уверен, что вы все понимаете", — заявил Вучич.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку Украине в войне против России, однако решил не присоединяться к санкциям.

Также мы писали, что Венгрия пообещала не блокировать решение НАТО о помощи Украине. Однако страна не будет участвовать в этой помощи.