Сербія буде розробляти літієве родовище з ЄС, а не з Китаєм чи Росією. Вучич заявляє, що Сербія хоче в ЄС.

Вучич на виступі перед журналістами. Фото: пресслужба Вучича

Сьогодні, 19 липня, у п'ятницю президент Сербії Олександр Вучич підпише разом з канцлером ФРН Олафом Шольцом меморандум про розробку родовища літія. Вучич відмовився від сумісної розробки цього родовища з Китаєм та РФ.

Про це 18 липня, у четвер пише DW.

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Чому Вучич обрав саме Європу, а не Китай чи Росію

Напередодні підписання цього меморандуму президент Сербії дав інтерв'ю журналістам Handelsblatt, в якому погодився із припущенням, що цей сумісний проєкт з ЄС Сербія розглядає, як вхідний квиток до Євросоюзу.

"Повірте мені, членство в ЄС для наших громадян є набагато важливішим. Доступ до спільного ринку і свобода пересування, упрошений прикордонний контроль, означають для нас більше, ніж гроші від продажу літія", — зазначив Вучич.

Він сказав, що Китай дійсно проявляв до родовища на заході Сербії неабиякий інтерес, але Вучич обрав саме співпрацю з Євросоюзом.

"Вони дуже чітко висловили свою зацікавленість в отриманні доступу до цього родовища літію. Однак ми їм повідомили, що обговорюємо цю тему з європейцями. Ми лояльні до Європи", — підкреслив Олександр Вучич.

Про сидіння "на двох стільцях"

Журналісти не забули докорити президентові Сербії у тому, що він єдиний з країн Європи не підтримав санкції проти Росії, а таке "сидіння на двох стільцях" неприпустимо, якщо його країна дійсно збирається до Євросоюзу.

На це Вучич відповів, що діє тільки в інтересах власної держави й з моменту широкомасштабного нападу Росії на Україну не спілкувався з Путіним.

Володимир Путін та Олександр Вучич. Фото: пресслужба Вучича

А щодо відносин з Китаєм та візиту Сі Цзиньпіна до Бєлграда, то він не бачить в цьому нічого кримінального, адже той самий Олаф Шольц теж зустрічався з Сі.

Вучич наголосив, що продовжуватиме продавати боєприпаси європейським країнам і його зовсім не цікавить, чи потраплять вони потім на склади ЗСУ, щоб Україна ними відбивалась від російської агресії.

"Наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити функціонування сербської економіки. Я не збираюся обговорювати те, як ми ведемо бізнес. Я впевнений, що ви зрозумієте це", — заявив Вучич.

Раніше прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич висловив підтримку Україні у війні проти Росії, однак вирішив не приєднуватися до санкцій.

Також ми писали, що Угорщина пообіцяла не блокувати рішення НАТО про допомогу Україні. Однак країна не братиме участь у цій допомозі.