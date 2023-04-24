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Walt Disney Co начала вторую волну увольнений: что известно

24 апреля 2023 19:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Walt Disney Co начала вторую волну увольнений: что известно
Водонапорная башня компании The Walt Disney Co в Бербанке. Фото: REUTERS/Fred Prouser/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 24 апреля, Walt Disney Co начала вторую волну увольнений, которая охватит тысячи рабочих мест. Компания хочет ликвидировать 7000 мест и сэкономить 5,5 миллиарда долларов расходов.

Об этом сообщает Reuters.

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Компания сократит "несколько тысяч" рабочих мест к четвергу, 27 апреля, а в результате последнего раунда сокращений общее количество ликвидированных мест достигнет 4000.

По данным представителей компании, сокращения произойдут во всех бизнес-сегментах, включая Disney Entertainment, ESPN и Disney Parks, Experiences and Products, но не ожидается, что они повлияют на почасовых работников, которые работают в парках и курортах.

Во внутренней записке говорится, что сообщения об увольнении будут продолжаться в течение следующих нескольких дней.

"Команды высшего руководства усердно работали над определением нашей будущей организации, и нашим наибольшим приоритетом было сделать это правильно, а не быстро. Мы признаем, что это был период неопределенности, и благодарим всех вас за понимание и терпение", — написали сопредседатели Disney Entertainment Алан Бергман и Дана Уолден в служебной записке к сотрудникам.

Напомним, в последние месяцы начались увольнения в технологической сфере. Так, в американской компании Zoom объявили о намерениях уволить 15% своих сотрудников. Также планируют уменьшить заработные платы топ-менеджерам. Гендиректор готов уменьшить себе зарплату на 98%.

Также мы писали, что американская корпорация, которая считается одной из крупнейших компаний в сфере производства компьютеров Dell Technologies Inc, заявила, что сократит штат работников. Причиной стало резкое падение спроса на продукцию.

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