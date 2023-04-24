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Walt Disney Co розпочала другу хвилю звільнень: що відомо

24 квітня 2023 19:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Walt Disney Co розпочала другу хвилю звільнень: що відомо
Водонапірна вежа компанії The Walt Disney Co в Бербанку. Фото: REUTERS/Fred Prouser/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 24 квітня, Walt Disney Co розпочала другу хвилю звільнень, яка охопить тисячі робочих місць. Компанія хоче ліквідувати 7000 місць та заощадити 5,5 мільярдів доларів витрат. 

Про це повідомляє Reuters.

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Компанія скоротить "кілька тисяч" робочих місць до четверга, 27 квітня, а в результаті останнього раунду скорочень загальна кількість ліквідованих місць досягне 4 000.

За даними представників компанії, скорочення відбудуться в усіх бізнес-сегментах, включаючи Disney Entertainment, ESPN та Disney Parks, Experiences and Products, але не очікується, що вони вплинуть на погодинних працівників, які працюють у парках і на курортах.

У внутрішній записці йдеться про те, що повідомлення про звільнення триватимуть протягом наступних кількох днів.

"Команди вищого керівництва старанно працювали над визначенням нашої майбутньої організації, і нашим найбільшим пріоритетом було зробити це правильно, а не швидко. Ми визнаємо, що це був період невизначеності, і дякуємо всім вам за розуміння і терпіння", — написали співголови Disney Entertainment Алан Бергман і Дана Волден у службовій записці до співробітників.

Нагадаємо, в останні місяці почалися звільнення в технологічній сфері. Так, в американській компанії Zoom оголосили про наміри звільнити 15% своїх співробітників. Також планують зменшити заробітні плати топменеджерам. Гендиректор готовий зменшити собі зарплату на 98%.

Також ми писали, що американська корпорація, яка вважається однією з найбільших компаній у сфері виробництва комп'ютерів, Dell Technologies Inc, заявила, що скоротить штат працівників. Причиною стало різке падіння попиту на продукцію.

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