С 1 октября правительство Чехии запустит специальный реестр для украинских автомобилей

Автомобили на границе. Фото: ГПСУ

Правительство Чехии запускает специальный реестр украинских автомобилей. Он начнет действовать уже с 1 октября.

Об этом сообщает GSMinfo.

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Специальный реестр украинских авто

В Чехии объяснили это необходимостью из-за массовых случаев нарушения правил дорожного движения со стороны водителей из Украины и невозможности адекватно применять штрафные санкции за нарушения.

Регистрацией автомобилей будут заниматься местные органы власти. Пресс-секретарь министерства транспорта Чехии Филипп Медельский подчеркнул обязательность этого процесса, ведь без него украинские транспортные средства не смогут законно передвигаться по территории страны. За невыполнение этого требования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч крон.

Гражданам Украины, которые планируют поездку за границу на собственном авто, нужно будет в течение одной недели с момента предоставлением им временного убежища в Чехии зарегистрировать транспортное средство.

По словам Медельского, регистрация будет бесплатной, а процесс учета станет централизованным. Он рассказал, что в этот период техническое состояние автомобиля проверять не будут, ведь речь идет только об административной регистрации.

В специальный реестр будут добавлять следующие данные украинских автомобилей, выехавших за границу:

место жительства владельца;

предоставление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

данные об автомобиле, в том числе VIN-код.

К тому же водителям важно иметь страховой полис на транспортное средство.

Напомним, Чехия хочет продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года. Однако тем, кто захочет вернуться домой, назначат помощь.

Также мы писали, что летом 2023 года власти Чехии сократили предоставление льгот для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране на фоне войны. Условия выплаты пособий ужесточены для экономии бюджетных денег.