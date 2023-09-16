З 1 жовтня уряд Чехії запустить спеціальний реєстр для українських авто

Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ

Уряд Чехії запроваджує спеціальний реєстр українських автомобілів. Він почне діяти вже з 1 жовтня.

Про це повідомляє GSMinfo.

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Спеціальний реєстр українських авто

У Чехії пояснили це необхідністю через масові випадки порушення правил дорожнього руху з боку водіїв з України та неможливості адекватно застосовувати штрафні санкції за порушення.

Реєстрацією автомобілей будуть займатися місцеві органи влади. Прессекретар міністерства транспорту Чехії Філіп Медельський підкреслив обов’язковість цього процесу, адже без нього українські транспортні засоби не зможуть законно пересуватися на території країни. За невиконання цієї вимоги передбачений штраф у розмірі 30 тисяч крон.

Громадянам України, які планують поїздку за кордон на власному авто, потрібно буде протягом одного тижня з моменту наданням їм тимчасового прихистку в Чехії зареєструвати транспортний засіб.

За словами Медельського, реєстрація буде безкоштовною, а процес обліку стане централізованим. Він розповів, що в цей період технічний стан автомобіля перевіряти не будуть, адже йдеться лише про адміністративну реєстрацію.

У спеціальний реєстр будуть додавати такі дані українських автомобілів, що виїхали за кордон:

місце проживання власника;

надання паспорта або іншого документа, який посвідчує особу;

дані про автомобіль, в тому числі VIN-код.

До того ж водіям важливо мати страховий поліс на транспортний засіб.

Нагадаємо, Чехія хоче продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року. Однак тим, хто захоче вернутися додому, призначать відповідну допомогу.

Також ми писали, що влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.