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Со следующего месяца Казахстан усилит проверку реэкспорта в рф

23 марта 2023 22:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Казахстан не позволит рф обойти западные санкции
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С апреля Казахстан введет онлайн-систему, разработанную для отслеживания всех ввозимых и вывозимых из страны товаров. Страна усилит проверку реэкспорта в рф.

Об этом сообщает Eurasianet.

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"Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не применяет никаких санкций и ограничений в торговле с россией. Однако это не позволит обойти западные санкции и не станет платформой для такого обхода. Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами", — заявил чиновник на условиях анонимности.

Эти замечания точно передают сложность стоящего перед Казахстаном вызова, который хочет избежать раздражения своего воинственного и экономически важного северного соседа, продолжая при этом развивать плодотворные связи с Европой и США.

Напомним, россия ищет обходные пути импорта санкционных товаров и призывает другие страны помочь это сделать. В последние недели россия засыпала Казахстан просьбами помочь ей обойти западные санкции.

Также мы писали, что 8 марта США сняли санкции с нескольких дочерних структур российского Сбербанка, включая акционерное общество "Сбербанк россии", зарегистрированное в Казахстане под названием "ТехакаБанк". Санкции были сняты с минимум четырех дочерних структур, все они зарегистрированы в столице Казахстана.

Добавим, правительство Казахстана приняло решение о закрытии торгового представительства на территории российской федерации. Такой шаг объясняли оптимизацией работы государственных органов.

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