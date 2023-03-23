З наступного місяця Казахстан посилить перевірку реекспорту в рф

Казахстан не дозволить рф обійти західні санкції

З квітня Казахстан запровадить онлайн-систему, розроблену для відстеження всіх товарів, що ввозяться та вивозяться з країни. Країна посилить перевірку реекспорту в рф.

Про це повідомляє Eurasianet.

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"Наш уряд неодноразово і дуже чітко заявляв, що Казахстан не застосовує жодних санкцій і обмежень у торгівлі з росією. Однак це не дозволить обійти західні санкції і не стане платформою для такого обходу. Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за нашою взаємною торгівлею з усіма партнерами", — заявив чиновник на умовах анонімності.

Ці зауваження точно передають складність виклику, що стоїть перед Казахстаном, який хоче уникнути роздратування свого войовничого та економічно важливого північного сусіда, продовжуючи при цьому розвивати плідні зв'язки з Європою і США.

Нагадаємо, росія шукає обхідні шляхи імпорту санкційних товарів та закликає інші країни допомогти це зробити. Останніми тижнями рф засипала Казахстан проханнями допомогти їй обійти західні санкції.

Також ми писали, що 8 березня, США зняли санкції з кількох дочірніх структур російського Ощадбанку, включаючи акціонерне товариство "Сбербанк росії", зареєстроване у Казахстані під назвою "ТехакаБанк". Санкції було знято з мінімум чотирьох дочірніх структур, всі вони зареєстровані у столиці Казахстану.

Додамо, уряд Казахстану ухвалив рішення про закриття торгового представництва на території російської федерації. Такий крок пояснювали оптимізацією роботи державних органів.