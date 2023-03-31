Через несколько дней США объявит о новой военной помощи для Украины, — СМИ

Военная помощь США

Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд долларов в понедельник, 3 апреля. Пакет помощи может включать в себя радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты, топливозаправщики и полдюжины типов боеприпасов, включая танковые.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

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В список вооружения могут быть добавлены высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для наведения мостов и эвакуаторы для помощи выведенной из строя тяжелой технике. Дополнительные снаряды для NASAMS также могут быть включены в пакет помощи.

Однако, стоимость и конкретное оборудование могут измениться, поскольку список еще не окончательно утвержден.

Представители американских властей подчеркнули, что новый пакет помощи является частью более широкой стратегии поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Напомним, что из Чехии в Украину отправляются комплексы ПВО Viktor. Они приобретены за собранные волонтерами денежные средства.

Также мы писали, что Испания собирается отправить первую партию из шести боевых танков Leopard 2A4 Украине после католической Пасхи, которая в этом году отмечается 9 апреля, для противостояния российскому вторжению.