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За кілька днів США оголосить про нову військову допомогу для України, — ЗМІ

31 березня 2023 23:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військова допомога США
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд доларів у понеділок, 3 квітня. Пакет допомоги може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети, паливозаправники і пів дюжини типів боєприпасів, включаючи танкові.

Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

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До списку озброєння можуть бути додані високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів та евакуатори для допомоги важкій техніці, що виведена з ладу. Додаткові снаряди NASAMS також можуть бути включені в пакет допомоги.

Однак, вартість та конкретне обладнання можуть змінитися, оскільки список ще не остаточно затверджено.

Представники американської влади наголосили, що новий пакет допомоги є частиною ширшої стратегії підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, що і з Чехії в Україну вирушають комплекси ППО Viktor. Вони придбані за зібрані волонтерами кошти.

Також ми писали, що Іспанія збирається відправити першу партію із шести бойових танків Leopard 2A4 Україні після католицького Великодня, який цього року відзначається 9 квітня, для протистояння російському вторгненню.

 

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