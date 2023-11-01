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За оскорбление президента — в Беларуси к девяти годам приговорили музыкантов известной группы

1 ноября 2023 04:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
За оскорбление президента — в Беларуси к девяти годам приговорили музыкантов известной группы
Участники группы Tor Band. Фото: Zerkalo
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Беларуси к девяти годам лишения свободы приговорили музыканты известной в страны группы Tor Band. Их обвинили в разжигании вражды, создании экстремистской группировки, дискредитации Беларуси и оскорблении президента.

Об этом сообщает The Guardian.

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Tor Band стал широко известен в Беларуси во время волны протестов, возникшей в августе 2020 года после спорных президентских выборов, на которых Александр Лукашенко был объявлен победителем, что дало ему шестой срок в должности.

Отмечается, что протесты продолжались месяцами. Это была самая большая и продолжительная демонстрация несогласия с момента прихода Лукашенко к власти 1994 года и начала репрессий против независимых СМИ и оппозиции.

Известно, что полиция задержала около 35 тысяч человек и избила тысячи. Многие важные оппозиционеры сбежали из страны, включая Светлану Цихановскую, которая баллотировалась против него на выборах. 

"Суд в городе Гомель во вторник 31 октября признал музыкантов виновными по четырем пунктам обвинения в разжигании вражды, создании экстремистской группировки, дискредитации Беларуси и оскорблении президента, сообщает Вясна", — говорится в сообщении.

Что известно о состоянии музыкантов

Лидер группы Дмитрий Галавач приговорен к девяти годам лишения свободы, Евгений Бурло — к восьми годам, Андрей Яремчик — к 7,5 годам.

Состояние здоровья музыкантов во время пребывания под стражей резко ухудшилось. Активисты сообщили, что Бурло нуждается в срочной операции на позвоночнике. Он пришел на суд на костылях и не смог подняться во время оглашения приговора.

Напомним, что украинские инженерные группы украинских пограничных войск активно укрепляют границу с Беларусью , проводя ежедневные работы по всей ее длине.

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