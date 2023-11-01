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За образу президента — у Білорусі до дев'яти років засудили музикантів відомої групи

1 листопада 2023 04:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
За образу президента — у Білорусі до дев'яти років засудили музикантів відомої групи
Учасники групи Tor Band. Фото: Zerkalo
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Білорусі до дев’ятьох років позбавлення волі засудили музиканти відомої у країни групи Tor Band. Їх звинуватили у розпалюванні ворожнечі, створенні екстремістського угруповання, дискредитації Білорусі та образі президента.

Про це повідомляє The Guardian.

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Tor Band став широко відомий у Білорусі під час хвилі протестів, що виникла в серпні 2020 року після спірних президентських виборів, на яких Олександра Лукашенка було оголошено переможцем, що дало йому шостий термін на посаді.

Зазначається, що протести тривали місяцями. Це була найбільша та найтриваліша демонстрація незгоди з моменту приходу Лукашенка до влади 1994 року та початку репресій проти незалежних ЗМІ та опозиції.

Відомо, що поліція затримала близько 35 000 людей і побила тисячі. Багато важливих опозиціонерів втекли з країни, включно зі Світланою Ціхановською, яка балотувалася проти нього на виборах. 

"Суд у місті Гомель у вівторок 31 жовтня визнав музикантів винними за чотирма пунктами звинувачення в розпалюванні ворожнечі, створенні екстремістського угруповання, дискредитації Білорусі та образі президента, повідомляє Вясна", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про стан музикантів

Лідера групи Дмитра Галавача засуджено до дев'яти років позбавлення волі, Євгена Бурло — до восьми років, Андрія Яремчика — до 7,5 років.

Стан здоров'я музикантів під час перебування під вартою різко погіршився. Активісти повідомили, що Бурло потребує термінової операції на хребті. Він прийшов на суд на милицях і не зміг підвестися під час оголошення вироку.

Нагадаємо, що тим часом українські інженерні групи українських прикордонних військ активно зміцнюють кордон із Білоруссю, проводячи щоденні роботи по всій її довжині.

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