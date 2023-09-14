Заявление Илона Маска по Тайваню, оружие КНДР в руках РФ: Андрей Золотарев в эфире Новини.LIVE
14 сентября 2023 19:16
Коллаж Новини.LIVE
Интервью Новини.LIVE посетил политолог Андрей Золотарев. Эксперт поделился мнениями по поводу санкций против Россий, оружия КНДР в руках агрессора и заявления Илона Маска о Тайване.
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Эфир Новини.LIVE с Андреем Золотаревым
Политолог Андрей Золотарев рассказал, какое оружие КНДР может поставить России, почему бездействуют антироссийские санкции и зачем Илон Маск заговорил о Тайване.
Напомним, в Китае обозначили позицию по поводу встречи Ким Чен Ына и Путина.
В то же время в ISW объяснили, почему Путин боится укрепления отношений с Ким Чен Ыном.