Заявление Илона Маска по Тайваню, оружие КНДР в руках РФ: Андрей Золотарев в эфире Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Интервью Новини.LIVE посетил политолог Андрей Золотарев. Эксперт поделился мнениями по поводу санкций против Россий, оружия КНДР в руках агрессора и заявления Илона Маска о Тайване.

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Эфир Новини.LIVE с Андреем Золотаревым

Политолог Андрей Золотарев рассказал, какое оружие КНДР может поставить России, почему бездействуют антироссийские санкции и зачем Илон Маск заговорил о Тайване.

Напомним, в Китае обозначили позицию по поводу встречи Ким Чен Ына и Путина.

В то же время в ISW объяснили, почему Путин боится укрепления отношений с Ким Чен Ыном.