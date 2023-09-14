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Заявление Илона Маска по Тайваню, оружие КНДР в руках РФ: Андрей Золотарев в эфире Новини.LIVE

14 сентября 2023 19:16
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Валерия Пержун
редактор
Заявление Илона Маска по Тайваню, оружие КНДР в руках РФ: Андрей Золотарев в эфире Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Интервью Новини.LIVE посетил политолог Андрей Золотарев. Эксперт поделился мнениями по поводу санкций против Россий, оружия КНДР в руках агрессора и заявления Илона Маска о Тайване.

Смотрите эфир Новини.LIVE по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Андреем Золотаревым

Политолог Андрей Золотарев рассказал, какое оружие КНДР может поставить России, почему бездействуют антироссийские санкции и зачем Илон Маск заговорил о Тайване.

Напомним, в Китае обозначили позицию по поводу встречи Ким Чен Ына и Путина.

В то же время в ISW объяснили, почему Путин боится укрепления отношений с Ким Чен Ыном.

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