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Заява Ілона Маска щодо Тайваню, зброя КНДР у руках РФ: Андрій Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

14 вересня 2023 19:16
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Валерія Пержун
редактор
Заява Ілона Маска щодо Тайваню, зброя КНДР у руках РФ: Андрій Золотарьов в ефірі Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На інтерв'ю Новини.LIVE завітав політолог Андрій Золотарьов. Експерт поділився думками щодо санкцій проти Росії, зброї КНДР у руках агресора та заяви Ілона Маска про Тайвань.

Дивіться ефір Новини.LIVE за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE із Андрієм Золотарьовим

Політолог Андрій Золотарьов розповів, яку зброю КНДР може поставити Росії, чому не діють антиросійські санкції та навіщо Ілон Маск заговорив про Тайвань.

Нагадаємо, у Китаї окреслили позицію щодо зустрічі Кім Чен Ина та Путіна.

Водночас в  ISW пояснили, чому Путін боїться зміцнення відносин з Кім Чен Ином.

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