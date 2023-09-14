Заява Ілона Маска щодо Тайваню, зброя КНДР у руках РФ: Андрій Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

На інтерв'ю Новини.LIVE завітав політолог Андрій Золотарьов. Експерт поділився думками щодо санкцій проти Росії, зброї КНДР у руках агресора та заяви Ілона Маска про Тайвань.

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Ефір Новини.LIVE із Андрієм Золотарьовим

Політолог Андрій Золотарьов розповів, яку зброю КНДР може поставити Росії, чому не діють антиросійські санкції та навіщо Ілон Маск заговорив про Тайвань.

Нагадаємо, у Китаї окреслили позицію щодо зустрічі Кім Чен Ина та Путіна.

Водночас в ISW пояснили, чому Путін боїться зміцнення відносин з Кім Чен Ином.