Заява Ілона Маска щодо Тайваню, зброя КНДР у руках РФ: Андрій Золотарьов в ефірі Новини.LIVE
14 вересня 2023 19:16
Колаж Новини.LIVE
На інтерв'ю Новини.LIVE завітав політолог Андрій Золотарьов. Експерт поділився думками щодо санкцій проти Росії, зброї КНДР у руках агресора та заяви Ілона Маска про Тайвань.
Дивіться ефір Новини.LIVE за посиланням.
Читайте також:
Ефір Новини.LIVE із Андрієм Золотарьовим
Політолог Андрій Золотарьов розповів, яку зброю КНДР може поставити Росії, чому не діють антиросійські санкції та навіщо Ілон Маск заговорив про Тайвань.
Нагадаємо, у Китаї окреслили позицію щодо зустрічі Кім Чен Ина та Путіна.
Водночас в ISW пояснили, чому Путін боїться зміцнення відносин з Кім Чен Ином.