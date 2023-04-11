Запад Австралии накроет наибольший за декаду циклон: какими последствиями для экономики это чревато
Западную часть Австралии уже сегодня, 11 апреля, может накрыть циклон Илза. Он, по всей вероятности, станет самым сильным из подобных атмосферных явлений в этом регионе с декабря 2013 года.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
Крупнейший за десятилетие циклон
Австралийский штат Западная Австралия в этом году может пострадать от крупнейшего за последнее десятилетие циклона.
Циклон, уже получивший имя Илза, станет самым мощным циклоном, достигавшим побережье запада Австралии, с декабря 2013-го.
Примерно тропический минимум перерастет в циклон уже сегодня, 11 апреля.
Последствия экономики
Западная Австралия является основным производителем промышленной продукции от золота до сжиженного газа.
Циклон может остановить производство и повредить объекты в портах и шахтах.
Одним из объектов, могущих пострадать от циклона, является Порт Хедланд, основной путь для экспорта железной руды.
Напомним, в марте Африку атаковал мощный циклон "Фредди". Тогда погибли десятки человек.