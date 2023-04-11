Запад Австралии накроет наибольший за декаду циклон: какими последствиями для экономики это чревато

Порт Хедланд, основной путь экспорта железной руды на западе Австралии, может пострадать от циклона / Фото: Sequoia Direct

Западную часть Австралии уже сегодня, 11 апреля, может накрыть циклон Илза. Он, по всей вероятности, станет самым сильным из подобных атмосферных явлений в этом регионе с декабря 2013 года.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Крупнейший за десятилетие циклон

Австралийский штат Западная Австралия в этом году может пострадать от крупнейшего за последнее десятилетие циклона.

Циклон, уже получивший имя Илза, станет самым мощным циклоном, достигавшим побережье запада Австралии, с декабря 2013-го.

Примерно тропический минимум перерастет в циклон уже сегодня, 11 апреля.

Последствия экономики

Западная Австралия является основным производителем промышленной продукции от золота до сжиженного газа.

Циклон может остановить производство и повредить объекты в портах и шахтах.

Одним из объектов, могущих пострадать от циклона, является Порт Хедланд, основной путь для экспорта железной руды.

Напомним, в марте Африку атаковал мощный циклон "Фредди". Тогда погибли десятки человек.