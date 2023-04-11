Захід Австралії накриє найбільший за декаду циклон: якими наслідками для економіки це загрожує

Порт Гедланд, основний шлях експорту залізної руди на заході Австралії, який може постраждати від циклону / Фото: Sequoia Direct

Західну частину Австралії уже сьогодні, 11 квітня, може накрити циклон Ілза. Він, імовірно, стане найсильнішим із подібних атмосферних явищ у цьому регіоні з грудня 2013 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Найбільший за десятиліття циклон

Австралійський штат Західна Австралія цього року може постраждати від найбільшого за останнє десятиліття циклону.

Циклон, який вже отримав ім’я Ілза, стане найпотужнішим циклоном, що досягав узбережжя заходу Австралії, з грудня 2013-го.

Орієнтовно тропічний мінімум переросте в циклон уже сьогодні, 11 квітня.

Наслідки для економіки

Західна Австралія є основним виробником промислової продукції, від золота до зрідженого газу.

Циклон може зупинити виробництво та пошкодити об’єкти у портах та на шахтах.

Одним із об’єктів, який може постраждати від циклону, є Порт Гедланд, основний шлях для експорту залізної руди.

Нагадаємо, у березні Африку атакував потужний циклон "Фредді". Тоді загинули десятки людей.