"Призыв к вооруженному мятежу": в России возбуждено уголовное дело против Пригожина

Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Против владельца ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина в России возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Об этом пишут росСМИ.

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В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что утверждения, которые распространяет Пригожин, не соответствуют действительности.

"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва в вооруженный мятеж. Нужно немедленно прекратить противоправные действия", — говорится в сообщении.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Минобороны РФ ударило по лагерям группировки "Вагнера". В ответ его главарь Евгений Пригожин пригрозил "разобраться".

Добавим, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, недавно похваставшееся видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле, заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники — комбайнов.