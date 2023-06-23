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"Заклик до збройного заколоту": у Росії відкрили кримінальну справу проти Пригожина

23 червня 2023 23:04
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
"Заклик до збройного заколоту": у Росії відкрили кримінальну справу проти Пригожина
Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Про це пишуть росЗМІ.

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В Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що твердження, які поширює Пригожин, не відповідають дійсності.

"У зв'язку з цими заявами ФСБ Росії порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту. Потрібно негайно припинити протиправні дії", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міноборони РФ вдарило по таборах угрупування "Вагнера". У відповідь його ватажок Євген Пригожин погрозив "розібратися".  

Додамо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Насправді заявив Пригожин, росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки — комбайнів.

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