Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Покушение на словацкого премьера — врачи не могут остановить кровотечение у Фицо arrow

Покушение на словацкого премьера — врачи не могут остановить кровотечение у Фицо

15 мая 2024 19:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Покушение на словацкого премьера - Фицо находится в состоянии угрозы жизни, врачи не могут остановить кровотечение
Раненого премьер-министра Роберта Фицо доставили в больницу. Фото: Denník Standard.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо оценивается как критическое. Фицо был доставлен в больницу в Банской Быстрице вертолетом, где медицинский персонал ведет борьбу за его жизнь.

Об этом сообщает издание Denník Standard.

Читайте также:

Состояние Роберта Фицо — что известно

По данным хорошо информированного источника издания, Фицо получил несколько ранений, включая одно в живот, которое привело к кровотечению в брюшной полости. Врачи находятся в тяжелой ситуации, пытаясь остановить это кровотечение.

В Facebook-профиле премьер-министра говорится, что Фицо находится в "состоянии, угрожающем жизни". Информацию также подтвердили в канцелярии правительства Словакии.

Покушение на словацкого премьера — врачи не могут остановить кровотечение в Фицо - фото 1
Скриншот сообщения в Facebook-профиле Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо — что известно

Напомним, Роберт Фицо был тяжело ранен сегодня, 15 мая, когда в главу словацкого правительства стреляли три раза. Пули попали в конечности, грудь и живот политика.

З'явилися перші подробиці стану Роберта Фіцо після поранення
Задержание стрелка, ранившего Роберта Фицо. Источник: REUTERS

По информации от словацких медийщиков, главным подозреваемым выступает словацкий 71-летний писатель-поэт Юрай Чинтула — один из основателей литературного клуба DÚHA и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

На его официальной Facebook-странице впоследствии сообщили, что состояние политика ухудшается и его срочно вертолетом доставляют в реанимацию в Банска-Быстрицу, поскольку до Братиславы слишком далеко.

нападение
стрельба
медики
Словакия
ранение
Роберт Фицо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников