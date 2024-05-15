Покушение на словацкого премьера - Фицо находится в состоянии угрозы жизни, врачи не могут остановить кровотечение

Раненого премьер-министра Роберта Фицо доставили в больницу. Фото: Denník Standard.

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо оценивается как критическое. Фицо был доставлен в больницу в Банской Быстрице вертолетом, где медицинский персонал ведет борьбу за его жизнь.

Об этом сообщает издание Denník Standard.

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Состояние Роберта Фицо — что известно

По данным хорошо информированного источника издания, Фицо получил несколько ранений, включая одно в живот, которое привело к кровотечению в брюшной полости. Врачи находятся в тяжелой ситуации, пытаясь остановить это кровотечение.

В Facebook-профиле премьер-министра говорится, что Фицо находится в "состоянии, угрожающем жизни". Информацию также подтвердили в канцелярии правительства Словакии.

Скриншот сообщения в Facebook-профиле Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо — что известно

Напомним, Роберт Фицо был тяжело ранен сегодня, 15 мая, когда в главу словацкого правительства стреляли три раза. Пули попали в конечности, грудь и живот политика.

Задержание стрелка, ранившего Роберта Фицо. Источник: REUTERS

По информации от словацких медийщиков, главным подозреваемым выступает словацкий 71-летний писатель-поэт Юрай Чинтула — один из основателей литературного клуба DÚHA и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

На его официальной Facebook-странице впоследствии сообщили, что состояние политика ухудшается и его срочно вертолетом доставляют в реанимацию в Банска-Быстрицу, поскольку до Братиславы слишком далеко.