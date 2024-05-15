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Замах на словацького прем'єра — лікарі не можуть зупинити кровотечу у Фіцо

15 травня 2024 19:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Замах на словацького премєра — Фіцо перебуває у стані загрози життю, лікарі не можуть зупинити кровотечу
Пораненого прем'єр-міністра Роберта Фіцо доставили до лікарні. Фото: Denník Štandard.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Стан прем'єра Словаччини Роберта Фіцо оцінюється як критичний. Фіцо був доставлений до лікарні в Банській Бистриці гелікоптером, де медичний персонал веде боротьбу за його життя.

Про це повідомляє видання Denník Štandard.

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Стан Роберта Фіцо — що відомо

За даними добре поінформованого джерела видання, Фіцо отримав кілька поранень, включаючи одне у живіт, яке призвело до кровотечі в черевній порожнині. Лікарі перебувають у важкій ситуації, пробуючи зупинити цю кровотечу.

У Facebook-профілі прем'єр-міністра йдеться, що Фіцо перебуває в "стані, що загрожує життю". Інформацію також підтвердили в канцелярії уряду Словаччини.

Замах на словацького прем'єра — лікарі не можуть зупинити кровотечу у Фіцо - фото 1
Скриншот допису у Facebook-профілі Роберта Фіцо

Замах на Роберта Фіцо — що відомо

Нагадаємо, Роберта Фіцо було важко поранено сьогодні, 15 травня, коли в главу словацького уряду стріляли три рази. Кулі влучили в кінцівки, груди та живіт політика.

З'явилися перші подробиці стану Роберта Фіцо після поранення
Затримання стрільця, який поранив Роберта Фіцо. Джерело: REUTERS

За інформацією від словацьких медійників, головним підозрюваним виступає словацький 71-річний письменник-поет Юрай Чінтула — один із засновників літературного клубу DÚHA та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

На його офіційній Facebook-сторінці згодом повідомили, що стан політика гіршає і його терміново гелікоптером доправляють до реанімації у Банска-Бистрицю, оскільки до Братислави занадто далеко.

напад
стрілянина
медики
Словаччина
поранення
Роберт Фіцо

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