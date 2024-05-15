Замах на словацького премєра — Фіцо перебуває у стані загрози життю, лікарі не можуть зупинити кровотечу

Пораненого прем'єр-міністра Роберта Фіцо доставили до лікарні. Фото: Denník Štandard.

Стан прем'єра Словаччини Роберта Фіцо оцінюється як критичний. Фіцо був доставлений до лікарні в Банській Бистриці гелікоптером, де медичний персонал веде боротьбу за його життя.

Про це повідомляє видання Denník Štandard.

Читайте також:

Стан Роберта Фіцо — що відомо

За даними добре поінформованого джерела видання, Фіцо отримав кілька поранень, включаючи одне у живіт, яке призвело до кровотечі в черевній порожнині. Лікарі перебувають у важкій ситуації, пробуючи зупинити цю кровотечу.

У Facebook-профілі прем'єр-міністра йдеться, що Фіцо перебуває в "стані, що загрожує життю". Інформацію також підтвердили в канцелярії уряду Словаччини.

Скриншот допису у Facebook-профілі Роберта Фіцо

Замах на Роберта Фіцо — що відомо

Нагадаємо, Роберта Фіцо було важко поранено сьогодні, 15 травня, коли в главу словацького уряду стріляли три рази. Кулі влучили в кінцівки, груди та живіт політика.

Затримання стрільця, який поранив Роберта Фіцо. Джерело: REUTERS

За інформацією від словацьких медійників, головним підозрюваним виступає словацький 71-річний письменник-поет Юрай Чінтула — один із засновників літературного клубу DÚHA та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

На його офіційній Facebook-сторінці згодом повідомили, що стан політика гіршає і його терміново гелікоптером доправляють до реанімації у Банска-Бистрицю, оскільки до Братислави занадто далеко.