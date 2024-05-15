Замах на словацького премєра — Фіцо перебуває у стані загрози життю, лікарі не можуть зупинити кровотечу

Замах на словацького прем'єра — лікарі не можуть зупинити кровотечу у Фіцо
Стан прем'єра Словаччини Роберта Фіцо оцінюється як критичний. Фіцо був доставлений до лікарні в Банській Бистриці гелікоптером, де медичний персонал веде боротьбу за його життя.
Про це повідомляє видання Denník Štandard.
Стан Роберта Фіцо — що відомо
За даними добре поінформованого джерела видання, Фіцо отримав кілька поранень, включаючи одне у живіт, яке призвело до кровотечі в черевній порожнині. Лікарі перебувають у важкій ситуації, пробуючи зупинити цю кровотечу.
У Facebook-профілі прем'єр-міністра йдеться, що Фіцо перебуває в "стані, що загрожує життю". Інформацію також підтвердили в канцелярії уряду Словаччини.
Замах на Роберта Фіцо — що відомо
Нагадаємо, Роберта Фіцо було важко поранено сьогодні, 15 травня, коли в главу словацького уряду стріляли три рази. Кулі влучили в кінцівки, груди та живіт політика.
За інформацією від словацьких медійників, головним підозрюваним виступає словацький 71-річний письменник-поет Юрай Чінтула — один із засновників літературного клубу DÚHA та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".
На його офіційній Facebook-сторінці згодом повідомили, що стан політика гіршає і його терміново гелікоптером доправляють до реанімації у Банска-Бистрицю, оскільки до Братислави занадто далеко.
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