Заробитчанам будет тяжелее: в Польше хотят ввести новое правило для водителей

Мужчина за рулем. Фото: google.com

В Польше хотят ввести новое правило для профессиональных водителей. Согласно предложению, они должны будут иметь сертификат о знании польского языка на уровне минимум А2.

Об этом сообщает moto.pl.

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Польский язык для водителей

Недавно на комиссии Сената появилось предложение о внесении поправок в законодательство страны. Согласно предложенным изменениям, водители, работающие в транспортных компаниях Польши, должны будут иметь сертификат знания польского языка на уровне не ниже А2.

В стране считают, что эта идея парадоксальна, ведь в случае введения правила, водители-иностранцы будут иметь преимущество перед польскими. Скорее всего, иностранец, работающий в транспортной компании Польши, имеет сертификат о знании языка, в отличие от гражданина страны. В таком случае поляка пришлось бы уволить, а иностранца оставить.

"Ведь в предложении речь идет не об окончании польской школы или польском гражданстве, а именно о языковом сертификате. Поэтому у иностранцев может быть больше шансов на трудоустройство", — считают противники правила.

В транспортной сфере Польши работают около миллиона человек, в том числе 160 тысяч иностранцев. Издание отмечает, что сложно представить, когда все эти люди начнут обращаться за получением сертификата на знание языка. В Польше надеются, что это предложение не поддержат.

Напомним, на польском рынке труда в вакансиях для украинских беженцев предлагают более высокую заработную плату. Минимальный оклад повысился на тысячу гривен (до 25 тысяч грн в эквиваленте).

Также мы писали, что некоторые украинские беженцы в Польше могут потерять статус временной защиты. В результате они теряют ежемесячные выплаты на детей в размере 500 злотых и другие льготы. Беженцам из Украины следует знать, что делать в таких случаях.