Заробітчанам буде тяжче: у Польщі хочуть запровадити нове правило для водіїв

Чоловік за кермом. Фото: google.com

У Польщі хочуть запровадити нове правило для професійних водіїв. Згідно з пропозицією, вони повинні будуть мати сертифікат про знання польської мови на рівні мінімум А2.

Про це повідомляє moto.pl.

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Нещодавно на комісії Сенату з'явилася пропозиція щодо внесення поправок до законодавства країни. Згідно з запропонованими змінами, водії, що працюють у транспортних компаніях Польщі, повинні будуть мати сертифікат знання польської мови на рівні не нижче А2

У країні вважають, що ця ідея є парадоксальною, адже у разі запровадження правила, водії-іноземці матимуть перевагу перед польськими. Ймовірніше, що іноземець, який працює в траспортній компанії Польщі, має сертифікат про знання мови, на відміну від громадянина країни. В такому випадку поляка довелося б звільнити, а іноземця залишити.

"Адже у пропозиції йдеться не про закінчення польської школи або польське громадянство, а саме про мовний сертифікат. Тож у іноземців може бути більше шансів на працевлаштування", — вважають противники правила.

У транспортній галузі Польщі працюють близько мільйона людей, у тому числі 160 тисяч іноземців. Видання зазначає, що складно уявити, коли всі ці люди почнуть звертатися за отриманням сертифіката на знання мови. У Польщі сподіваються, що цю пропозицію не підтримають.

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