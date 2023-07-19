Заробітчанам буде тяжче: у Польщі хочуть запровадити нове правило для водіїв
У Польщі хочуть запровадити нове правило для професійних водіїв. Згідно з пропозицією, вони повинні будуть мати сертифікат про знання польської мови на рівні мінімум А2.
Про це повідомляє moto.pl.
Польська мова для водіїв
Нещодавно на комісії Сенату з'явилася пропозиція щодо внесення поправок до законодавства країни. Згідно з запропонованими змінами, водії, що працюють у транспортних компаніях Польщі, повинні будуть мати сертифікат знання польської мови на рівні не нижче А2
У країні вважають, що ця ідея є парадоксальною, адже у разі запровадження правила, водії-іноземці матимуть перевагу перед польськими. Ймовірніше, що іноземець, який працює в траспортній компанії Польщі, має сертифікат про знання мови, на відміну від громадянина країни. В такому випадку поляка довелося б звільнити, а іноземця залишити.
"Адже у пропозиції йдеться не про закінчення польської школи або польське громадянство, а саме про мовний сертифікат. Тож у іноземців може бути більше шансів на працевлаштування", — вважають противники правила.
У транспортній галузі Польщі працюють близько мільйона людей, у тому числі 160 тисяч іноземців. Видання зазначає, що складно уявити, коли всі ці люди почнуть звертатися за отриманням сертифіката на знання мови. У Польщі сподіваються, що цю пропозицію не підтримають.
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