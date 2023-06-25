Заработки в Польше: кто получает больше всего

Шахтеры рудника Гвидо в Польше. Фото: Google

Специалисты изучили, работники каких отраслей получали самую большую заработную плату в Польше в прошлом году. Оказалось, что в стране больше всего зарабатывают шахтеры.

Об этом говорится в Главном статистическом управлении Польши.

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По данным Главного статистического управления Польши, средняя зарплата в стране в прошлом году составила 6346 злотых брутто (57560 гривен). За прошлый год она выросла на 11,7%.

Как выяснилось, больше всего в стране получают шахтеры — 11 100 злотых в месяц (более 100 000 гривен).

горнодобывающая промышленность — 11 100 злотых;

информационные технологии — 11 000 злотых;

финансовая и страховая деятельность — 10 000 злотых;

госуправление — 7 600 злотых;

сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство — 6 800 злотых;

здравоохранение и социальная помощь — 6 600 злотых;

образование — 5 900 злотых;

торговля — 5 600 злотых;

культура, развлечения и отдых — 5 500 злотых;

строительство — 5 300 злотых.

Заметим, в Польше официально трудоустроен каждый четвертый украинский беженец. Чаще они работают в сфере производства и услуг.

Напомним, в Польше растет количество украинцев, готовых работать в этом государстве минимум год. До этого граждане Украины отмечали, что готовы работать только несколько месяцев. Это связано со значительным спросом на высококвалифицированных работников нашего государства.

До полномасштабного вторжения граждане Украины приезжали в Польшу, чтобы работать в течение 4-6 месяцев, после чего возвращались на родную землю. Однако все изменилось, теперь украинцы ищут работу на более длительный период.