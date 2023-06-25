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Заробітки у Польщі: хто отримує найбільше

25 червня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Заробітки у Польщі: хто отримує найбільше
Шахтарі копальні Гвідо у Польщі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Фахівці вивчили, працівники яких галузей отримували найбільшу заробітну плату у Польщі минулого року.  Виявилося, що в країні найбільше заробляють шахтарі. 

Про це йдеться у Головного статистичного управління Польщі

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За даними Головного статистичного управління Польщі, середня зарплата в країні минулого року становила 6 346 злотих брутто (57 560 гривень). За минулий рік вона зросла на 11,7%.

Як з'ясувалося, найбільше в країні отримують шахтарі — 11 100 злотих на місяць (понад 100 000 гривень).

  • гірничодобувна промисловість — 11 100 злотих;
  • інформаційні технології — 11 000 злотих;
  • фінансова та страхова діяльність — 10 000 злотих;
  • держуправління — 7 600 злотих;
  • сільське і лісове господарство, полювання та рибальство — 6 800 злотих;
  • охорона здоров'я та соціальна допомога — 6 600 злотих;
  • освіта — 5 900 злотих;
  • торгівля — 5 600 злотих;
  • культура, розваги та відпочинок — 5 500 злотих;
  • будівництво — 5 300 злотих.

Зауважимо, у Польщі наразі офіційно працевлаштований кожен четвертий український біженець. Найчастіше вони працюють у сфері виробництва та послуг.

Нагадаємо, у Польщі зростає кількість українців, які готові працювати в цій державі щонайменше рік. До цього громадяни України зазначали, що готові працювати лише протягом декількох місяців. Це пов'язано із значним попитом на висококваліфікованих працівників з нашої держави.

До повномасштабного вторгнення громадяни України приїжджали в Польщу, аби працювати протягом 4-6 місяців, після чого поверталися на рідну землю. Проте наразі все змінилося, тепер українці шукають роботу на довший період.

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