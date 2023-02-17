Глава МИД Венгрии объяснил, для чего ездил в Минск

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посетил Минск, чтобы призвать "белорусских партнеров" не предпринимать шагов для продолжения войны или "ее географического расширения".

Об этом Сийярто заявил 17 февраля, сообщает Magyar Hirlap.

Что за переговоры велись в Минске

Отвечая на вопрос СМИ о своем визите в Минск в понедельник, Сийярто сказал, что передал сообщение об установлении прекращения огня и о начале мирных переговоров.

"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не предпринимать никаких воинственных шагов, никаких шагов, которые могут привести к продолжению войны или, если придется, к географическому расширению войны", — подчеркнул он.

Сийярто также отрицает, что в Минске якобы вел переговоры с россиянами.

"Я вижу, что в прессе есть определенная доля фантазии, и я вижу, что есть фанатизм по сайту Flightradar, и в принципе с этим нет проблем, но я честный человек, если захочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву.

Если я захочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске, скрываясь. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоры ни с кем, кроме белорусских собеседников", — добавил Сийярто.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Минск 13 февраля. Это был первый за очень продолжительный период визит европейского чиновника такого уровня в Минск.