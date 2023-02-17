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Застерігав від "географічного розширення війни": Сійярто пояснив, навіщо їздив у Мінськ

17 лютого 2023 23:16
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Глава МЗС Угорщини пояснив, для чого їздив у Мінськ
Петер Сійярто
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що відвідав Мінськ, аби закликати "білоруських партнерів" не робити кроків для продовження війни або "її географічного розширення".

Про це Сійярто заявив 17 лютого, повідомляє Magyar Hirlap.

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Відповідаючи на запитання преси про свій візит до Мінська в понеділок, Сійярто сказав, що передав повідомлення про установлення припинення вогню та про початок мирних переговорів.

"Я сказав про це своїм білоруським партнерам і попросив їх, як ми просимо всіх членів міжнародної спільноти, не робити жодних войовничих кроків, жодних кроків, які можуть призвести до продовження війни або, якщо доведеться, до географічного розширення війни", — наголосив він.

Сійярто також заперечив, що у Мінську нібито вів переговори з росіянами.

"Я бачу, що в пресі є певна частка фантазії, і я бачу, що є фанатизм щодо сайту Flightradar, і в принципі з цим немає проблем, але я чесна людина, якщо захочу вести переговори з росіянами, я поїду до Москви. 

Якщо я захочу вести переговори з росіянами, я поїду до Москви і повідомлю про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами у Мінську ховаючись. Ні я, ні хтось із членів моєї делегації не вів переговорів ні з ким, окрім білоруських співрозмовників", — додав Сійярто.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Мінськ 13 лютого. Це був перший за дуже тривалий період візит європейського посадовця такого рівня до Мінська.
 

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