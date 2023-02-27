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Заместитель главы МВД Польши не исключил отмену пограничного движения с Беларусью

27 февраля 2023 21:38
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Заместитель главы МВД Польши не исключил отмену пограничного движения с Беларусью
Польша готова к разным ситуациям
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик не исключает отмены пограничного движения с Беларусью. Он высказался об "обмене дипломатическими ударами" между странами.

Об этом пишет PAP.

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У заместителя главы МВД Польши спросили, возможно ли закрыть все польско-белорусские пограничные переходы.

"Я не знаю, возможно ли закрыть все пограничные переходы с Беларусью. Я знаю одно. Мы не можем бездейственно смотреть на то, что Лукашенко делает с польским меньшинством. То, что было сделано с Почобутом, просто немыслимо", — подчеркнул Вонсик.

По его словам, ни осуждение представителей польского меньшинства "белорусскими трибуналами", ни уничтожение кладбищ солдат Армии Краевой не могут оставаться без реакции со стороны Польши.

"Польша готова к разным ситуациям. Честно говоря, я бы не исключал ситуации, что у нас не будет пограничного движения с Беларусью", — сказал Вонсик.

К тому же заместитель главы МВД Польши ответил на вопрос, будет ли компенсация польским компаниям, которые несут убытки в такой ситуации. Он сказал, что когда предпринимателям наносили ущерб политические акции, то создавались такие программы.

"Мы готовы и настроены действовать дальше. С другой стороны, мы посмотрим, как себя ведет белорусская сторона. Мы ждем определенных сигналов. Прежде всего, мы хотим, чтобы Почобут был на свободе. Это очевидно", — подчеркнул Вонсик.

10 февраля движение на польско-белорусском автомобильном пограничном переходе в Бобровниках было приостановлено. Срок не сообщали. 18 февраля Беларусь ввела ограничения, согласно которым перевозчики Польши не могут воспользоваться пограничными переходами на участке границы с Литвой и Латвией.

Напомним, белорусские власти прокомментировали информацию о создании Польшей новой дивизии на границе с Республикой Беларусь. Секретарь Совбеза Александр Вольфович назвал поляков плохими соседями.

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