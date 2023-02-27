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Заступник глави МВС Польщі не виключив скасування прикордонного руху з Білоруссю

27 лютого 2023 21:38
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Заступник глави МВС Польщі не виключив скасування прикордонного руху з Білоруссю
Польща готова до різних ситуацій
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник глави МВС Польщі Мачей Вонсік не виключає скасування прикордонного руху з Білоруссю. Він висловився про "обмін дипломатичними ударами" між країнами. 

Про це пише PAP.

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Деталі

У заступника глави МВС Польщі запитали, чи можливо закрити всі польсько-білоруські прикордонні переходи.

"Я не знаю, чи можливо закрити всі прикордонні переходи з Білоруссю. Я знаю одне. Ми не можемо бездіяльно дивитися на те, що Лукашенко робить з польською меншиною. Те, що було зроблено з Почобутом, просто немислимо", — наголосив Вонсік.

За його словами, ані засудження представників польської меншини "білоруськими трибуналами", ані знищення цвинтарів солдатів Армії Крайової не можуть залишатися без реакції з боку Польщі.

"Польща готова до різних ситуацій. Чесно кажучи, я б не виключав ситуації, що у нас не буде прикордонного руху з Білоруссю", — сказав Вонсік.

До того ж заступник глави МВС Польщі відповів на запитання, чи буде компенсація польським компаніям, які зазнають збитків у такій ситуації. Він сказав, що коли підприємцям завдавали шкоди політичні акції, то створювалися такі програми.

"Ми готові і налаштовані діяти далі. З іншого боку, ми подивимося, як поводитиметься білоруська сторона. Ми чекаємо певних сигналів. Перш за все, ми хочемо, щоб Почобут був на волі. Це очевидно", — наголосив Вонсік.

10 лютого рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході в Бобровниках було призупинено. Строк не повідомляли. 18 лютого Білорусь запровадила обмеження, згідно з якими перевізники Польщі не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці кордону з Литвою та Латвією.

Нагадаємо, білоруська влада прокоментувала інформацію про створення Польщею нової дивізії на кордоні із Республікою Білорусь. Секретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович назвав поляків поганими сусідами.

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