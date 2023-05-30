Увеличение стихийных бедствий в мире погружает бедные страны в финансовый кризис

Затоплена территория в Мулоге на границе с Мозамбиком после тропического циклона "Фредди". Фото: REUTERS/Esa Alexander

Мария Кагал Редактор международного отдела

Во время климатического саммита COP27 в ноябре прошлого года премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предостерег мировых лидеров о потенциальной "финансовой долговой ловушке", в которую могут попасть развивающиеся страны, если они будут вынуждены искать рыночную помощь для покрытия растущих расходов. связанных с изменением климата. Сейчас, спустя шесть месяцев, когда тарифы и температура продолжают расти, его предупреждение кажется пророческим.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Стихийные бедствия в развивающихся странах

С начала этого года циклоны опустошили юго-восток Африки, наводнения унесли сотни жизней в Руанде, Конго и Уганде, а Африканский Рог пострадал от сильнейшей за последние четыре десятилетия засухи. В Юго-Восточной Азии сейчас наблюдаются рекордно высокие температуры, циклон "Мокко" недавно обрушился на Бангладеш и Мьянму, а сельскохозяйственные регионы Аргентины пересохли.

Эти события не только приводят к гуманитарным кризисам, но и финансовым. Согласно отчету, опубликованному в апреле Центром политики глобального развития Бостонского университета, средняя стоимость капитала для 58 климатически уязвимых стран составляет 10,5%, тогда как доходность государственных облигаций за последнее десятилетие по индексу Bloomberg Barclays для развивающихся рынков составила 4,3 %.

Многие из этих стран брали крупные ссуды, когда процентные ставки были гораздо ниже, поэтому они пытались погасить долги еще до того, как произошли стихийные бедствия. Рост стоимости заимствований также повлиял на малый бизнес, в том числе на фермеров, усугубив проблемы, с которыми сталкиваются правительства.

"Вы работаете круглый год нуля, потому что дохода не будет. Такого рода ущерб я вижу впервые", — сказал фермер Тобани Лубиси с востока Южной Африки. В феврале сильные дожди уничтожили его посевы сахарного тростника, затопив поля и сделав непригодными для уборки урожая.

Потоп в результате сильных дождей, повлекших за собой наводнения и оползни в Руанде. Фото: REUTERS/Jean Bizimana

И хотя Лубиси пока удается продолжать свою деятельность, многие другие фермеры в регионе были вынуждены продать свою землю или сдать поля в аренду из-за финансовых затруднений.

История Лубиси отражает растущую тенденцию во всем развивающемся мире. По оценкам Munich Re, ущерб от глобальных стихийных бедствий в 2022 году составит 270 миллиардов долларов, причем примерно 55% этой суммы будут незастрахованы.

Изменение климата уже вызывает стихийные бедствия, связанные с погодными условиями, и ожидается, что с повышением температуры это влияние только усилится.

На Мальдивах подобная проблема финансирования возникает в национальном масштабе. Страна, состоящая из 1200 островов, сейчас выделяет 30% своего годового бюджета на берегоукрепление, рекультивацию земель и опреснительные установки.

По словам Амината Шона, министра окружающей среды, изменения климата и технологий, Мальдивы нуждаются в 8,8 миллиарда долларов США, что примерно в четыре раза превышает их национальный бюджет, чтобы адаптировать прибрежные зоны. Повышение уровня моря уже привело к эрозии на 64% островов.

Поскольку стихийные бедствия становятся более частыми и сильными, инвесторы повышают процентные ставки, которые они взимают с уязвимых стран, еще больше тяготя их долговыми обязательствами.

Что дальше

Климатически уязвимые страны призывают более богатые государства увеличить помощь для борьбы с растущей частотой стихийных бедствий.

Хотя на COP27 была достигнута договоренность о создании фонда для компенсации бедным странам, его финансирование и структура остаются неопределенными, а богатые страны исторически оказывали меньше помощи на борьбу с изменением климата, чем обещали.

Еще одним предложением является поощрение финансирования мер по адаптации к изменению климата со стороны частного сектора, но инвесторы затрудняются из-за сложности прогнозирования будущих потоков поступлений.

Многосторонние организации, такие как МВФ и Всемирный банк могли бы играть роль гарантов для уменьшения рисков для частных инвесторов.

Напомним, в результате глобального потепления в Азии установили новый температурный рекорд — более 44 градусов Цельсия.