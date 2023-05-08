Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Через глобальне потепління країни Азії встановили новий температурний рекорд arrow

Через глобальне потепління країни Азії встановили новий температурний рекорд

8 травня 2023 17:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
У країнах Азії зафіксували підвищення температури повітря – що кажуть вчені
Підвищення температури повітря через глобальне потепління у В'єтнамі. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У провінції Тханьхоа, яка розташована у північній частині В’єтнаму, дослідники зафіксували найвищу температурну позначку у трохи більше, ніж 44 градуси за Цельсієм. За словами вчених, враховуючи швидкість глобального потепління, незабаром може бути встановлений новий рекорд.

Про це повідомляє портал "The Guardian"

Читайте також:

Останнім часом на планеті з’являється велика кількість різних природних катаклізм. Зокрема, Землю "атакують" різні пожежі, паводки, цунамі та інші природні стихії, через які страждає та гине велика кількість жителів нашої планети.

Стається це через серйозне глобальне потепління, через яке у багатьох країнах підвищується температура повітря. Дослідники "б’ють на сполох" через те, якими негативними можуть бути наслідки глобального потепління на планеті.  

Аномальна спека у В'єтнамі
Підвищення температури повітря у В'єтнамі. Фото: google.com

Деякі країни вже починають відчувати ці наслідки, зокрема, це стосується й країн Азії. Так, в одному з міст на сході Бірми вчені зафіксували температуру повітря на позначці у 43,8 градусів за Цельсієм, яка є найвищою температуру за останні десять років.

За словами фермера з В’єтнаму Нгуен Тхі Лана, через високу температуру повітря йому доводиться раніше починати працювати, закінчуючи свою роботу до десятої години ранку.

Аномальна спека у В'єтнамі
Підвищення температури повітря у В'єтнамі. Фото: google.com

Варто зазначити, що чотири роки тому температура повітря у центральній в’єтнамській провінції становила 43,4 градуса, що було останнім встановленим рекордом.

Ще на початку весні кліматологи зазначили, що добитися зниження глобальної температури, про яке говорилося раніше, скоріш за все, не вдасться.

Вчені стверджують, що з початку індустріальної епохи температура на планеті підвищилася приблизно на 1,1 градус за Цельсієм. За словами дослідників, якщо місцевий уряд не вирішить скоротити об’єм викидів у атмосферу, глобальне потепління на планеті продовжить активно розвиватися.

Нагадаємо, ми писали про те, як через глобальне потепління на планеті можуть постраждати бейсболісти.

Раніше ми розповідали, що вчені попередили, що у світі почалося активне танення вічної мерзлоти.

Також ми повідомляли про те, чому людям не вдасться зупинити глобальне потепління.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB