У країнах Азії зафіксували підвищення температури повітря – що кажуть вчені

Підвищення температури повітря через глобальне потепління у В'єтнамі. Фото: google.com

У провінції Тханьхоа, яка розташована у північній частині В’єтнаму, дослідники зафіксували найвищу температурну позначку у трохи більше, ніж 44 градуси за Цельсієм. За словами вчених, враховуючи швидкість глобального потепління, незабаром може бути встановлений новий рекорд.

Про це повідомляє портал "The Guardian"

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Останнім часом на планеті з’являється велика кількість різних природних катаклізм. Зокрема, Землю "атакують" різні пожежі, паводки, цунамі та інші природні стихії, через які страждає та гине велика кількість жителів нашої планети.

Стається це через серйозне глобальне потепління, через яке у багатьох країнах підвищується температура повітря. Дослідники "б’ють на сполох" через те, якими негативними можуть бути наслідки глобального потепління на планеті.

Підвищення температури повітря у В'єтнамі. Фото: google.com

Деякі країни вже починають відчувати ці наслідки, зокрема, це стосується й країн Азії. Так, в одному з міст на сході Бірми вчені зафіксували температуру повітря на позначці у 43,8 градусів за Цельсієм, яка є найвищою температуру за останні десять років.

За словами фермера з В’єтнаму Нгуен Тхі Лана, через високу температуру повітря йому доводиться раніше починати працювати, закінчуючи свою роботу до десятої години ранку.

Підвищення температури повітря у В'єтнамі. Фото: google.com

Варто зазначити, що чотири роки тому температура повітря у центральній в’єтнамській провінції становила 43,4 градуса, що було останнім встановленим рекордом.

Ще на початку весні кліматологи зазначили, що добитися зниження глобальної температури, про яке говорилося раніше, скоріш за все, не вдасться.

Вчені стверджують, що з початку індустріальної епохи температура на планеті підвищилася приблизно на 1,1 градус за Цельсієм. За словами дослідників, якщо місцевий уряд не вирішить скоротити об’єм викидів у атмосферу, глобальне потепління на планеті продовжить активно розвиватися.

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