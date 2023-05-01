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Земля може "потонути" у бруді: у світі почалося танення вічної мерзлоти, чим це загрожує людству

1 травня 2023 22:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Чим загрожує танення вічної мерзлоти – про що попередили вчені
Танення вічної мерзлоти на планеті. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Німецькі дослідники попередили про те, що через танення вічної мерзлоти по причині кліматичної кризи, яке відбувається вже сьогодні, можуть вивільнитися забруднювачі. Мова йде про індустріальні забруднювачі, які залишилися після різних випробувань та видобутку корисних копалин.

Про це повідомляє портал "Science News"

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Як стверджують вчені, у вічній мерзлоті знаходяться забруднювачі нафтохімічної промисловості, до яких входить:

  • бензин;
  • дизель;
  • миш’як;
  • ртуть;
  • свинець.

Крім того, у вічній мерзлоті можна знайти й небезпечні радіоактивні відходи, що залишилися після різних ядерних випробувань. Важливо розуміти, що цей список не є повним, адже багато різних даних знаходяться в секреті від дослідників.

Вечная мерзлота
Танення вічної мерзлоти на планеті. Фото: google.com

Вчені приблизно підрахували, що на карті Арктики можна знайти приблизно 13-20 тисяч точок, де знаходяться відходи після військових та промислових випробувань. Всі ці відходи не були екологічно утилізовані, адже тоді вважалося, що у вічній мерзлоті сміття буде довго зберігатися та буде безпечним для навколишнього середовища.

Як глобальне потепління впливає на ці відходи?

Дослідники виявили, що найближчим часом через глобальне потепління може розтанути 2200-4800 брудних ділянок. Якщо до кінця 21-го століття температура на планеті підвищиться на два градуси, то територія цих забруднених ділянок розшириться до 7700-12100.

Вечная мерзлота
Забруднювачі у вічній мерзлоті. Фото: google.com

Тому дослідники рекомендують місцевій владі створювати плани того, як можна ізолювати деякі райони вічної мерзлоти від навколишніх екосистем або утилізувати забруднюючі речовини.

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