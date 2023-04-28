Які країни найгірше підготовлені до пекельної спеки – що кажуть вчені

Аномальна спека та пожежі в лісах. Фото: google.com

Вчені розповіли про те, які країни світу "накриє" аномальна спека через зміну клімату. Дослідники з університету Бристоля визначили, які регіони готові приймати наслідки підвищення температур найгірше, а тому вони сильніше постраждають від пекельної спеки.

Про це повідомляють у журналі Nature.

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Дослідники з’ясували, що саме Папуа-Нова Гвінея, Центральна Америка та Афганістан, які мають погану соціально-економічну ситуацію, найбільше постраждають від аномальної спеки. За словами вчених, сьогодні ці країни ще не відчули вплив спеки та не встигли підготуватися до цього.

Афганістан, де місцева влада не підготувалась до пекельної спеки. Фото: Pexels

Також у цих країнах помітили збільшення кількості населення, обмежений доступ до медицини, а також специфіку забезпечення електроенергією.

Складною є також ситуація в Пекіні та Центральній Європі, які мають велике населення. Тому якщо температура повітря досягне високих позначок, під загрозою буде декілька мільйонів людей. Тому місцевих політиків просять зараз почати розробляти план дій.

Пекін, де складна ситуація з підготовкою до потепління. Фото: Pexels

Як стверджує кліматолог Віккі Томпсон з Інституту Кебот, Брістоль, у світі почастішали хвилі спеки, тому людям потрібно краще до них підготуватися. Само тому дослідники зараз виявляють точки найвищого ризику через аномальне потепління.

Дослідники також зазначили, що зміна клімату, яку спровокували самі люди, спровокувала збільшення частоти, а також інтенсивності та тривалості хвиль спеки. Через зміну клімату помирає багато людей у світі, тому дослідники хочуть допомогти місцевій владі пом’якшити наслідки у регіонах, які є найбільш вразливими.

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