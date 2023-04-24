Вчені попередили про наслідки глобального потепління – що відомо

Наслідки глобального потепління на планеті. Фото: Getty Images

Фахівці зі Всесвітньої метеорологічної організації стверджують, що людство не може стримати швидкість глобального потепління. За словами вчених, у світі сильно активувалася швидкість підвищення рівня моря та темпи танення льодовиків.

Про це повідомляють у Всесвітній організації метеорології.

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Зміна клімату на Землі. Фото ілюстративне: Pinterest

Дослідники зазначили, що в останні вісім років температура повітря була на найвищому з середини XIX століття рівні. Також вчені стверджують, що у 2022 році температура повітрі на планеті перевищила показники доіндустріальної епохи на відмітку у 1,15 градусів за Цельсієм.

"При нинішній кліматичній політиці до кінця століття на нашій планеті стане на 2,8 градуса тепліше. А це смертний вирок. Нам необхідно активізувати наші спільні зусилля, подолати розбіжності та напруженість. Геополітичні негаразди не повинні віддаляти нас від кліматичної мети щодо утримання глобального межах 1,5 градусів", — стверджує генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Глобальне потепління на планеті. Фото: Pinterest

Також генеральний директор звернувся до країн, які перебувають на стадії максимального розвитку, та закликав їх до 2040 року зменшити рівень викиду вуглецю до нуля, але потрібно це зробити ще раніше.

За його словами, розвинені країни можуть закінчити "зелений" перехід на десять років пізніше.

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