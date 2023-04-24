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Глобальне потепління "набирає обертів": чи може людство його стримати?

24 квітня 2023 20:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Вчені попередили про наслідки глобального потепління – що відомо
Наслідки глобального потепління на планеті. Фото: Getty Images
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Фахівці зі Всесвітньої метеорологічної організації стверджують, що людство не може стримати швидкість глобального потепління. За словами вчених, у світі сильно активувалася швидкість підвищення рівня моря та темпи танення льодовиків.

Про це повідомляють у Всесвітній організації метеорології.

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Смена климата
Зміна клімату на Землі. Фото ілюстративне: Pinterest

Дослідники зазначили, що в останні вісім років температура повітря була на найвищому з середини XIX століття рівні. Також вчені стверджують, що у 2022 році температура повітрі на планеті перевищила показники доіндустріальної епохи на відмітку у 1,15 градусів за Цельсієм.

"При нинішній кліматичній політиці до кінця століття на нашій планеті стане на 2,8 градуса тепліше. А це смертний вирок. Нам необхідно активізувати наші спільні зусилля, подолати розбіжності та напруженість. Геополітичні негаразди не повинні віддаляти нас від кліматичної мети щодо утримання глобального межах 1,5 градусів", — стверджує генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Глобальное потепление
Глобальне потепління на планеті. Фото: Pinterest

Також генеральний директор звернувся до країн, які перебувають на стадії максимального розвитку, та закликав їх до 2040 року зменшити рівень викиду вуглецю до нуля, але потрібно це зробити ще раніше.

За його словами, розвинені країни можуть закінчити "зелений" перехід на десять років пізніше.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені зробили важливу заяву щодо аномального потепління в Арктиці.

Раніше ми розповідали, що у Венеції через аномально маленьку кількість опадів почали висихати канали.

Також ми повідомляли про те, що на території Арктики зафіксували аномально високу температуру повітря.

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