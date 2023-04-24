Ученые предупредили о последствиях глобального потепления – что известно

Последствия глобального потепления на планете. Фото: Getty Images

Специалисты из Всемирной метеорологической организации утверждают, что человечество не может сдержать скорость глобального потепления. По словам ученых, в мире сильно активировалась скорость повышения уровня моря и темпы таяния ледников.

Об этом сообщают во Всемирной организации метеорологии.

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Изменение климата на Земле. Фото иллюстративное: Pinterest

Исследователи отметили, что в последние восемь лет температура воздуха была на самом высоком с середины XIX века уровне. Также ученые утверждают, что в 2022 году температура на планете превысила показатели доиндустриальной эпохи на отметку в 1,15 градусов по Цельсию.

"При нынешней климатической политике к концу века на нашей планете станет на 2,8 градуса теплее. А это смертный приговор. Нам необходимо активизировать наши совместные усилия, преодолеть разногласия и напряженность. Геополитические неурядицы не должны удалять нас от климатической цели по удержанию глобальных границ 1 ,5 градусов", – утверждает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Глобальное потепление на планете. Фото: Pinterest

Также генеральный директор обратился к странам, находящимся на стадии максимального развития, и призвал их к 2040 году снизить уровень выброса углерода до нуля, но нужно это сделать еще раньше.

По его словам, развитые страны могут закончить "зеленый" переход на десять лет позже.

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