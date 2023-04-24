Ученые предупредили о последствиях глобального потепления – что известно

Глобальное потепление "набирает обороты": может ли человечество его сдержать?
Специалисты из Всемирной метеорологической организации утверждают, что человечество не может сдержать скорость глобального потепления. По словам ученых, в мире сильно активировалась скорость повышения уровня моря и темпы таяния ледников.
Об этом сообщают во Всемирной организации метеорологии.
В ООН утверждают, что сейчас присутствуют самые плохие тенденции, которые могут утверждать об изменении климата в мире.
Исследователи отметили, что в последние восемь лет температура воздуха была на самом высоком с середины XIX века уровне. Также ученые утверждают, что в 2022 году температура на планете превысила показатели доиндустриальной эпохи на отметку в 1,15 градусов по Цельсию.
"При нынешней климатической политике к концу века на нашей планете станет на 2,8 градуса теплее. А это смертный приговор. Нам необходимо активизировать наши совместные усилия, преодолеть разногласия и напряженность. Геополитические неурядицы не должны удалять нас от климатической цели по удержанию глобальных границ 1 ,5 градусов", – утверждает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Также генеральный директор обратился к странам, находящимся на стадии максимального развития, и призвал их к 2040 году снизить уровень выброса углерода до нуля, но нужно это сделать еще раньше.
По его словам, развитые страны могут закончить "зеленый" переход на десять лет позже.
Напомним, мы писали о том, что ученые сделали важное заявление по поводу аномального потепления в Арктике.
Ранее мы рассказывали, что в Венеции из-за аномально маленького количества осадков начали высыхать каналы.
Также мы сообщали о том, что на территории Арктики зафиксирована аномально высокая температура воздуха.