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2024-й рік стане найтеплішим за всю історію: що може прискорити глобальне потепління на Землі

20 квітня 2023 22:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Що прискорює глобальне потепління – кліматологи зробили важливу заяву
Потужний та руйнівний торнадо. Фото: Pinterest
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Кліматологи стверджують, комбінація кліматичних циклів та антропогенної зміни кліматичних умов, ймовірно, сильно вплине на наступний рік. Експерти зазначили, що подвійний удар зробить наступний рік на планеті Земля найтеплішим за всю історію спостерігання.

Про це повідомляє портал "Axios"

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Метеорологи очікують, що помірний Ель-Ніньйо влітку розвинеться, через що по всьому світу зміняться погодні умови.

Три роки поспіль Ла-Нінья, за яким вода у тропічній частині Тихого океану була холодніше, ніж зазвичай, перейшов в стан Ель-Ніньйо. Останній рекорд кліматологи та синоптики зафіксували у 2016 році, який теж був роком Ель-Ніньйо.

З того часу на планеті підвищується температура повітря, а останні вісім років були найтеплішими. За словами синоптиків, лише за останні кілька тижнів температура океану досягла безпрецедентного рівня.

Климатический цикл Эль-Ниньо
Кліматичний цикл Ель-Ніньйо. Фото: Reuters

Кліматична картина

Клімат та атмосфери теж змінюють погоду всюди, забираючи дощі у населення, які так потребують їх, та віддаючи їх в інші регіони шляхом повені. Експерти стверджують, що Ель-Ніньйо може спровокувати більш сухі умови у деякій частині Австралії, вологість у Східній Африці та багато змін взимку та восени у Північній Америці.

Керівник дослідження клімату в компанії веб-платежів Stripe Зік Хаусфатер стверджує, що до зими та осені Ель-Ніньйо буде сильним.

Эль-Ниньо в Тихом океане
Ель-Ніньйо в Тихому океані. Фото: google.com

"Хоча ще рано говорити напевно, цілком імовірно, що 2024 буде найтеплішим за всю історію спостережень. Наскільки тепло залежатиме від того, як довго зберігатимуться умови Ель-Ніньо", – стверджує керівник дослідження.

Також варто зазначити, що Ель-Ніньйо зазвичай не прибирає активність ураганів в Атлантичному океані, а тільки знижує ризики.

Нагадаємо, ми писали про те, як військові дії в Україні впливають на глобальне потепління.

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