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2024 год станет самым теплым за всю историю: что может ускорить глобальное потепление на Земле

20 апреля 2023 22:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Что ускоряет глобальное потепление – климатологи сделали важное заявление
Мощное и разрушительное торнадо. Фото: Pinterest
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Климатологи утверждают, что комбинация климатических циклов и антропогенного изменения климатических условий, вероятно, сильно повлияет на следующий год. Эксперты отметили, что двойной удар сделает следующий год на планете Земля самым теплым за всю историю наблюдения.

Об этом сообщает портал "Axios"

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Три года подряд Ла-Нинья, по которому вода в тропической части Тихого океана была холоднее обычного, перешел в состояние Эль-Ниньо. Последний рекорд климатологи и синоптики зафиксировали в 2016 году, который тоже был годом Эль-Ниньо.

С тех пор на планете повышается температура воздуха, а последние восемь лет были самыми теплыми. По словам синоптиков, только за последние несколько недель температура океана достигла беспрецедентного уровня.

Климатический цикл Эль-Ниньо
Климатический цикл Эль-Ниньо. Фото: Reuters

Климатическая картина

Климат и атмосферы тоже меняют погоду повсюду, забирая дожди у населения, так нуждающихся в них, и отдавая их в другие регионы путем наводнения. Эксперты утверждают, что Эль-Ниньо может спровоцировать более сухие условия в некоторой части Австралии, влажность в Восточной Африке и многие изменения зимой и осенью в Северной Америке.

Руководитель исследования климата в компании веб-платежей Stripe Зик Хаусфатер утверждает, что к зиме и осени Эль-Ниньо будет сильным.

Эль-Ниньо в Тихом океане
Эль-Ниньо в Тихом океане. Фото: google.com

"Хотя еще рано говорить наверняка, вполне вероятно, что 2024 год будет самым теплым за всю историю наблюдений. Насколько тепло будет зависеть от того, как долго будут сохраняться условия Эль-Ниньо", – утверждает руководитель исследования.

Также следует отметить, что Эль-Ниньо обычно не убирает активность ураганов в Атлантическом океане, а только снижает риски.

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