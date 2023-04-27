Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Глобальне потепління назавжди змінить смак вина: як це взагалі пов'язано між собою arrow

Глобальне потепління назавжди змінить смак вина: як це взагалі пов'язано між собою

27 квітня 2023 16:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Як глобальне потепління вплине на смак вина – про що попереджують вчені
Вино, смак якого може змінити глобальне потепління. Фото: Pexels
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Через глобальне потепління на планеті починають активуватися нові небезпечні бактерії, які можуть негативно впливати на здоров’я людини. Цього разу фахівці попередили, що найближчим часом через підвищення температури повітря може змінитися смак вина.

Про це повідомляє портал "Daily Mail"

Читайте також:

Професорка екології в університеті Ланкастеру Емма Сейєр стверджує, що тепер виноробам потрібно буде робити ароматне вино з виноградних сортів, які мають високу стійкість до плісіння. Справа в тому, що саме плісіння все більше загрожує лозам.

Також вона стверджує, що через глобальне потепління зміняться не тільки дешеві вина, а й ексклюзивні напої. Виноград, з якого винороби виготовляють сухі вина, може рости в холоднішому кліматі, але через підвищення температури на планеті сухе вино може стати досить рідким.

Сухое вино
Сухе вино, яке може стати рідкісним. Фото: Pixabay

"Найдорожчі, ексклюзивні вина можуть змінитися, оскільки сухі вина з винограду, придатного для більш прохолодного клімату з правильною кислотністю, стають більш рідкісними і мають попит", – стверджує професорка екології Емма Сейєр.

Також кліматичні зміни можуть спровокувати часті дощі в деяких регіонах та у Великій Британії. Через це популярні елітні вина вже не будуть мати свій популярний смак.

Элитные вина
Елітні вина, смак яких може змінитися через глобальне потепління. Фото: Pexels

Зараз виробники вина збирають урожай раніше та тільки той виноград, який є здоровим. Крім того, винороби підлаштовують способи бродіння під зміни клімату на планеті.

Також через глобальне потепління у вині може сильно піднятися градус алкоголю та змінитися склад танінів, які надають в’язкості, терпкості, а також гіркості напоям.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені попередили про те, що людство вже не може спинити глобальне потепління.

Раніше ми розповідали, що дослідники пояснили, чи може людство стримати глобальне потепління.

Також ми повідомляли про те, як війна в Україні провокує глобальне потепління на планеті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB