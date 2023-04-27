Як глобальне потепління вплине на смак вина – про що попереджують вчені

Вино, смак якого може змінити глобальне потепління. Фото: Pexels

Через глобальне потепління на планеті починають активуватися нові небезпечні бактерії, які можуть негативно впливати на здоров’я людини. Цього разу фахівці попередили, що найближчим часом через підвищення температури повітря може змінитися смак вина.

Про це повідомляє портал "Daily Mail"

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Професорка екології в університеті Ланкастеру Емма Сейєр стверджує, що тепер виноробам потрібно буде робити ароматне вино з виноградних сортів, які мають високу стійкість до плісіння. Справа в тому, що саме плісіння все більше загрожує лозам.

Також вона стверджує, що через глобальне потепління зміняться не тільки дешеві вина, а й ексклюзивні напої. Виноград, з якого винороби виготовляють сухі вина, може рости в холоднішому кліматі, але через підвищення температури на планеті сухе вино може стати досить рідким.

Сухе вино, яке може стати рідкісним. Фото: Pixabay

"Найдорожчі, ексклюзивні вина можуть змінитися, оскільки сухі вина з винограду, придатного для більш прохолодного клімату з правильною кислотністю, стають більш рідкісними і мають попит", – стверджує професорка екології Емма Сейєр.

Також кліматичні зміни можуть спровокувати часті дощі в деяких регіонах та у Великій Британії. Через це популярні елітні вина вже не будуть мати свій популярний смак.

Елітні вина, смак яких може змінитися через глобальне потепління. Фото: Pexels

Зараз виробники вина збирають урожай раніше та тільки той виноград, який є здоровим. Крім того, винороби підлаштовують способи бродіння під зміни клімату на планеті.

Також через глобальне потепління у вині може сильно піднятися градус алкоголю та змінитися склад танінів, які надають в’язкості, терпкості, а також гіркості напоям.

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