Чи можна зупинити глобальне потепління – вчені надали пояснення

Глобальне потепління на планеті. Фото: CNN

Дослідники стверджують, що через сьогоднішню швидкість відмови від вугілля людям не вдасться зупинити глобальне потепління. Справа в тому, що таким чином людство перевищить межу в два градуси тепла від доіндустріального рівня, яка була встановлена Паризькою угодою.

Про це повідомляє портал "Science Alert"

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Паризька угода має обмежувати підвищення середньої температури на планеті, не дозволяючи їй перевищити позначку у два градуси вище за нуля порівняно з доіндустріальним рівнем. Також метою цієї угоди є утримання підвищення температури на рівні менше 1,5 °С.

Дослідники зазначили, що поступова відмова від вугілля саме допоможе це зробити. Річ у тому, що кожен рік люди викидають у навколишнє середовище близько 15 мільярдів тонн вуглекислого газу. При цьому, у ці викиди входить близько 40% вугілля.

Робота з вугіллям на підприємстві. Фото: google.com

Вчені стверджують, що за нинішніх темпів поступової відмови від вугілля людство може перевищити позначку у два градуси тепла. Таким чином, середня температура на планеті може підвищитися ще на 2,5 або навіть три градуси.

Але дослідники зазначили, що ще можна зупинити підвищення температури на Землі. Однак, це може статися лише за умови, шо Індія та Китай почнуть поступово відмовлятися від вугілля лише через п’ять років. Також важливим є й те, що темпи відмови повинні перевищити темпи Німеччини та стати на одному рівне з темпами Великої Британії.

Пересипання вугілля на підприємстві. Фото: google.com

Щоб зробити такий висновок, дослідники вивчили плани 72 країн, які пообіцяли відмовитися від вугілля до 2050 року.

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