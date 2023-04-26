Можно ли остановить глобальное потепление – ученые дали объяснение

Глобальное потепление на планете. Фото: CNN

Исследователи утверждают, что из-за сегодняшней скорости отказа от угля людям не удастся остановить глобальное потепление. Дело в том, что таким образом человечество превысит предел в два градуса тепла от доиндустриального уровня, установленного Парижским соглашением.

Об этом сообщает портал "Science Alert"

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Парижское соглашение должно ограничивать повышение средней температуры на планете, не позволяя ей превысить отметку в два градуса выше нуля по сравнению с доиндустриальным уровнем. Также целью этой сделки является повышение температуры на уровне менее 1,5 °С.

Исследователи отметили, что постепенный отказ от угля поможет это сделать. Дело в том, что каждый год люди выбрасывают в окружающую среду около 15 млрд тонн углекислого газа. При этом, в эти выбросы входит около 40% угля.

Работа с углем на предприятии. Фото: google.com

Ученые утверждают, что при нынешних темпах постепенного отказа от угля человечество может превысить отметку в два градуса тепла. Таким образом, средняя температура на планете может повыситься еще на 2,5 или даже на три градуса.

Но исследователи отметили, что еще можно остановить повышение температуры на Земле. Однако, это может произойти только при условии, что Индия и Китай начнут постепенно отказываться от угля только через пять лет. Также важно и то, что темпы отказа должны превысить темпы Германии и стать на одном уровне с темпами Великобритании.

Пересыпание угля на предприятии. Фото: google.com

Чтобы сделать такой вывод, исследователи изучили планы 72 стран, пообещавших отказаться от угля до 2050 года.

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