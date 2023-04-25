Як глобальне потепління вплине на грибок – що кажуть вчені

Вплив глобального потепління на здоров'я людини. Фото: Getty Images

Дослідники попередили, що підвищення температури повітря на планеті може сильно вплинути на здоров’я людини. Мова йде про те, що глобальне потепління спровокує той факт, що грибки нестимуть найбільшу небезпеку для людського організму.

Про це повідомляє портал "CNN"

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Всім відомо, що різні віруси та бактерії провокують появу великої кількості різних захворювань та інфекцій. В той же час патогенні грибки й досі провокували лише невеликі проблеми зі здоров’ям у людей.

Справа в тому, що температура тіла у людини не підходить для інфекційних грибків, не даючи їм виживати через занадто високу позначку. Але дослідники попередили про те, що ситуація зі зв’язком організму та грибків може радикально змінитися.

Вивчення грибків у лабораторії. Фото: SHUTTERSTOCK

Чому глобальне потепління може зробити грибки більш небезпечними для організму людини?

Вчені стверджують, що підвищення температури спровокує збільшення кількості грибкових захворювань у людей, а також зробити протікання цих хвороб досить серйозними. Дослідники провели експеримент, в якому з’ясували вплив теплового стресу на грибки.

В результаті дослідження вчені з’ясували, що глобальне потепління провокує миттєві генетичні зміни в людському грибку Cryptococcus. За словами вчених, більш високі температури пришвидшують кількість мутацій та провокує адаптацію способів використання та регуляції генів.

Зовнішній вигляд грибків. Фото: google.com

Також дослідники стверджують, що це може спровокувати підвищення термостійкості та стійкості до ліків.

"Це захоплююче дослідження, яке показує, як підвищення глобальної температури може вплинути на еволюцію грибків у непередбачуваних напрямках – ще один привід для занепокоєння через глобальне потепління", – стверджує доктор Артуро Касадевальль з Університету Джонса Хопкінса.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники дуже хвилюються через стрімке нагрівання Світового океану.

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