Как глобальное потепление повлияет на грибок – говорят ученые

Будет больше инфекций и болезней: как глобальное потепление влияет на грибок
Исследователи предупредили, что повышение температуры воздуха на планете может оказать сильное влияние на здоровье человека. Речь идет о том, что глобальное потепление спровоцирует тот факт, что грибки будут представлять наибольшую опасность для человеческого организма.
Об этом сообщает портал "CNN"
Всем известно, что разные вирусы и бактерии провоцируют появление большого количества разных заболеваний и инфекций. В то же время патогенные грибки до сих пор провоцировали лишь небольшие проблемы со здоровьем у людей.
Дело в том, что температура тела у человека не подходит для инфекционных грибков, не давая им выживать из-за слишком высокой отметки. Но исследователи предупредили, что ситуация со связью организма и грибков может радикально измениться.
Почему глобальное потепление может сделать грибки опаснее для организма человека?
Ученые утверждают, что повышение температуры спровоцирует увеличение количества грибковых заболеваний у людей, а также сделать эти заболевания достаточно серьезными. Исследователи провели эксперимент, в котором выяснилось влияние теплового стресса на грибки.
В результате исследования учёные выяснили, что глобальное потепление провоцирует мгновенные генетические изменения в человеческом грибке Cryptococcus. По словам ученых, более высокие температуры ускоряют количество мутаций и провоцируют адаптацию способов использования и регуляции генов.
Также исследователи утверждают, что это может спровоцировать повышение термостойкости и стойкости к лекарству.
"Это увлекательное исследование, показывающее, как повышение глобальной температуры может повлиять на эволюцию грибков в непредсказуемых направлениях – еще один повод для беспокойства из-за глобального потепления", – утверждает доктор Артуро Касадевальль из Университета Джонса Хопкинса.
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