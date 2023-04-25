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Будет больше инфекций и болезней: как глобальное потепление влияет на грибок

25 апреля 2023 21:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Как глобальное потепление повлияет на грибок – говорят ученые
Воздействие глобального потепления на здоровье человека. Фото: Getty Images
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Исследователи предупредили, что повышение температуры воздуха на планете может оказать сильное влияние на здоровье человека. Речь идет о том, что глобальное потепление спровоцирует тот факт, что грибки будут представлять наибольшую опасность для человеческого организма.

Об этом сообщает портал "CNN"

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Всем известно, что разные вирусы и бактерии провоцируют появление большого количества разных заболеваний и инфекций. В то же время патогенные грибки до сих пор провоцировали лишь небольшие проблемы со здоровьем у людей.

Дело в том, что температура тела у человека не подходит для инфекционных грибков, не давая им выживать из-за слишком высокой отметки. Но исследователи предупредили, что ситуация со связью организма и грибков может радикально измениться.

Грибок
Исследование грибков в лаборатории. Фото: SHUTTERSTOCK

Почему глобальное потепление может сделать грибки опаснее для организма человека?

Ученые утверждают, что повышение температуры спровоцирует увеличение количества грибковых заболеваний у людей, а также сделать эти заболевания достаточно серьезными. Исследователи провели эксперимент, в котором выяснилось влияние теплового стресса на грибки.

В результате исследования учёные выяснили, что глобальное потепление провоцирует мгновенные генетические изменения в человеческом грибке Cryptococcus. По словам ученых, более высокие температуры ускоряют количество мутаций и провоцируют адаптацию способов использования и регуляции генов.

Грибок
Внешний вид грибков. Фото: google.com

Также исследователи утверждают, что это может спровоцировать повышение термостойкости и стойкости к лекарству.

"Это увлекательное исследование, показывающее, как повышение глобальной температуры может повлиять на эволюцию грибков в непредсказуемых направлениях – еще один повод для беспокойства из-за глобального потепления", – утверждает доктор Артуро Касадевальль из Университета Джонса Хопкинса.

Напомним, мы писали о том, что исследователи очень волнуются из-за стремительного нагревания Мирового океана.

Ранее мы рассказывали, что ученые из NASA объяснили, как глобальное потепление влияет на стихийные бедствия.

Также мы сообщали о том, что ускоряет глобальное потепление на планете.

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