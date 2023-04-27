Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Глобальное потепление навсегда изменит вкус вина: как вообще это связано между собой arrow

Глобальное потепление навсегда изменит вкус вина: как вообще это связано между собой

27 апреля 2023 16:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Как глобальное потепление повлияет на вкус вина – о чем предупреждают ученые
Вино, вкус которого может изменить глобальное потепление. Фото: Pexels
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Из-за глобального потепления на планете начинают активироваться новые опасные бактерии, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. На этот раз специалисты предупредили, что в ближайшее время из-за повышения температуры воздуха может измениться вкус вина.

Об этом сообщает портал "Daily Mail"

Читайте также:

Профессор экологии в университете Ланкастера Эмма Сейер утверждает, что теперь виноделам нужно будет делать ароматное вино из виноградных сортов, обладающих высокой устойчивостью к плесению. Дело в том, что именно плесени все больше угрожает лозам.

Также она утверждает, что из-за глобального потепления изменятся не только дешевые вина, но и эксклюзивные напитки. Виноград, из которого виноделы производят сухие вина, может расти в более холодном климате, но из-за повышения температуры на планете сухое вино может стать достаточно редким.

Сухое вино
Сухое вино, которое может стать редким. Фото: Pixabay

"Самые дорогие, эксклюзивные вина могут измениться, поскольку сухие вина из винограда, пригодного для более прохладного климата с правильной кислотностью, становятся более редкими и пользуются спросом", – утверждает профессор экологии Эмма Сейер.

Также климатические изменения могут спровоцировать частые дожди в некоторых регионах и Великобритании. Поэтому популярные элитные вина уже не будут иметь свой популярный вкус.

Элитные вина
Элитные вина, вкус которых может измениться из-за глобального потепления. Фото: Pexels

Сейчас производители вина собирают урожай раньше и только тот виноград, который здоров. Кроме того, виноделы подстраивают способы брожения под изменение климата на планете.

Также из-за глобального потепления в вине может сильно подняться градус алкоголя и измениться состав таннинов, которые придают вязкость, терпкость, а также горькость напитков.

Напомним, мы писали о том, что учёные предупредили о том, что человечество уже не может остановить глобальное потепление.

Ранее мы рассказывали, что исследователи объяснили, может ли человечество замедлить глобальное потепление.

Также мы сообщали, как война в Украине провоцирует глобальное потепление на планете.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас