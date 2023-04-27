Как глобальное потепление повлияет на вкус вина – о чем предупреждают ученые

Вино, вкус которого может изменить глобальное потепление. Фото: Pexels

Из-за глобального потепления на планете начинают активироваться новые опасные бактерии, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. На этот раз специалисты предупредили, что в ближайшее время из-за повышения температуры воздуха может измениться вкус вина.

Об этом сообщает портал "Daily Mail"

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Профессор экологии в университете Ланкастера Эмма Сейер утверждает, что теперь виноделам нужно будет делать ароматное вино из виноградных сортов, обладающих высокой устойчивостью к плесению. Дело в том, что именно плесени все больше угрожает лозам.

Также она утверждает, что из-за глобального потепления изменятся не только дешевые вина, но и эксклюзивные напитки. Виноград, из которого виноделы производят сухие вина, может расти в более холодном климате, но из-за повышения температуры на планете сухое вино может стать достаточно редким.

Сухое вино, которое может стать редким. Фото: Pixabay

"Самые дорогие, эксклюзивные вина могут измениться, поскольку сухие вина из винограда, пригодного для более прохладного климата с правильной кислотностью, становятся более редкими и пользуются спросом", – утверждает профессор экологии Эмма Сейер.

Также климатические изменения могут спровоцировать частые дожди в некоторых регионах и Великобритании. Поэтому популярные элитные вина уже не будут иметь свой популярный вкус.

Элитные вина, вкус которых может измениться из-за глобального потепления. Фото: Pexels

Сейчас производители вина собирают урожай раньше и только тот виноград, который здоров. Кроме того, виноделы подстраивают способы брожения под изменение климата на планете.

Также из-за глобального потепления в вине может сильно подняться градус алкоголя и измениться состав таннинов, которые придают вязкость, терпкость, а также горькость напитков.

Напомним, мы писали о том, что учёные предупредили о том, что человечество уже не может остановить глобальное потепление.

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