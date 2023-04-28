Какие страны хуже всего подготовлены к адской жаре – что говорят ученые

Аномальная жара и пожары в лесах. Фото: google.com

Ученые рассказали о том, какие страны мира "накроет" аномальная жара из-за изменения климата. Исследователи из университета Бристоля определили, какие регионы готовы принимать последствия повышения температур хуже всего, а потому они сильнее пострадают от адской жары.

Об этом сообщают в журнале Nature.

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Исследователи выяснили, что именно Папуа-Новая Гвинея, Центральная Америка и Афганистан, которые имеют плохую социально-экономическую ситуацию, больше всего пострадают от аномальной жары. По словам ученых, сегодня эти страны еще не ощутили влияние жары и не успели подготовиться к этому.

Афганистан, где местные власти не подготовились к адской жаре. Фото: Pexels

Также в этих странах заметили увеличение населения, ограниченный доступ к медицине, а также специфику обеспечения электроэнергией.

Сложная также ситуация в Пекине и Центральной Европе, которые имеют большое население. Поэтому, если температура воздуха достигнет высоких отметок, под угрозой будет несколько миллионов человек. Поэтому местных политиков просят сейчас начать разрабатывать план действий.

Пекин, где сложная ситуация с подготовкой к потеплению. Фото: Pexels

Как утверждает климатолог Викки Томпсон из Института Кебот, Бристоль, в мире участились волны жары, поэтому людям нужно к ним подготовиться. Именно поэтому исследователи сейчас выявляют точки наивысшего риска из-за аномального потепления.

Исследователи также отметили, что изменение климата, спровоцированное самими людьми, спровоцировало увеличение частоты, а также интенсивности и продолжительности волн жары. Из-за изменения климата умирает много людей в мире, поэтому исследователи хотят помочь местным властям смягчить последствия в наиболее уязвимых регионах.

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